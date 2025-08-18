Rohkem infot CRIP

crippleguy hind (CRIP)

Loendis mitteolevad

1 CRIP/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
crippleguy (CRIP) reaalajas hinnagraafik
crippleguy (CRIP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+15.87%

+15.87%

crippleguy (CRIP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CRIP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRIPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CRIP muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +15.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

crippleguy (CRIP) – turuteave

$ 5.89K
$ 5.89K$ 5.89K

--
----

$ 5.89K
$ 5.89K$ 5.89K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,944.14
999,997,944.14 999,997,944.14

crippleguy praegune turukapitalisatsioon on $ 5.89K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRIP ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999997944.14. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.89K.

crippleguy (CRIP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse crippleguy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse crippleguy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse crippleguy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse crippleguy ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+7.34%
60 päeva$ 0+18.12%
90 päeva$ 0--

Mis on crippleguy (CRIP)

Crippleguy the Dev that cooks not with his hands but his mouth! The Crip developer is crippled as a result of a drunk driving accident. When he was 16 he was hit by a drunk driver. He frequently live streams to hes community and shares stories of hes experiences. The focus of the token is to raise awareness for driving drunk and hopefully enable the developer to get a neuralink implant. We will also focus on charitable donations to relevant causes.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse crippleguy (CRIP) allikas

Ametlik veebisait

crippleguy hinna ennustus (USD)

Kui palju on crippleguy (CRIP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie crippleguy (CRIP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida crippleguy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake crippleguy hinna ennustust kohe!

CRIP kohalike valuutade suhtes

crippleguy (CRIP) tokenoomika

crippleguy (CRIP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRIP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse crippleguy (CRIP) kohta

Kui palju on crippleguy (CRIP) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRIP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRIP/USD hind?
Praegune hind CRIP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on crippleguy turukapitalisatsioon?
CRIP turukapitalisatsioon on $ 5.89K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRIP ringlev varu?
CRIP ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRIP (ATH) hind?
CRIP saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CRIP madalaim (ATL) hind?
CRIP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CRIP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRIP kauplemismaht on -- USD.
Kas CRIP sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRIP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRIP hinna ennustust.
