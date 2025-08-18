Mis on CRIME (CRIME)

CRIME is a meme token built on the Avalanche blockchain, designed to leverage the speed and low-cost transactions offered by Avalanche's ecosystem. It serves as a community-driven asset with a focus on engagement and fun within the meme token space. CRIME utilizes decentralized governance and aims to foster a strong and active community. Its primary purpose is to offer a lighthearted and accessible entry point into the world of cryptocurrency while maintaining the core principles of decentralization and security.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CRIME (CRIME) kohta Kui palju on CRIME (CRIME) tänapäeval väärt? Reaalajas CRIME hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CRIME/USD hind? $ 0 . Milline on CRIME turukapitalisatsioon? CRIME turukapitalisatsioon on $ 62.87K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CRIME ringlev varu? CRIME ringlev varu on 9.75B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRIME (ATH) hind? CRIME saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade CRIME madalaim (ATL) hind? CRIME nägi ATL hinda summas 0 USD .

