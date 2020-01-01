Crestal Nation (NATION) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Crestal Nation (NATION) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Crestal Nation (NATION) teave Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner. Ametlik veebisait: https://www.crestal.network/ Valge raamat: https://docs.crestal.network/nation/litepaper Ostke NATION kohe!

Crestal Nation (NATION) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Crestal Nation (NATION) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 3.13B $ 3.13B $ 3.13B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.87M $ 9.87M $ 9.87M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00168538 $ 0.00168538 $ 0.00168538 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00098536 $ 0.00098536 $ 0.00098536 Lisateave Crestal Nation (NATION) hinna kohta

Crestal Nation (NATION) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Crestal Nation (NATION) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NATION tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NATION tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NATION tokeni tokenoomikat, avastage NATION tokeni reaalajas hinda!

NATION – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NATION võiks suunduda? Meie NATION hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NATION tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!