Crestal Nation logo

Crestal Nation hind (NATION)

Loendis mitteolevad

1 NATION/USD reaalajas hind:

$0.00107959
$0.00107959$0.00107959
-25.10%1D
USD
Crestal Nation (NATION) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 15:47:23 (UTC+8)

Crestal Nation (NATION) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00107982
$ 0.00107982$ 0.00107982
24 h madal
$ 0.00146998
$ 0.00146998$ 0.00146998
24 h kõrge

$ 0.00107982
$ 0.00107982$ 0.00107982

$ 0.00146998
$ 0.00146998$ 0.00146998

$ 0.00168538
$ 0.00168538$ 0.00168538

$ 0
$ 0$ 0

-9.79%

-25.15%

+0.10%

+0.10%

Crestal Nation (NATION) reaalajas hind on $0.00107959. Viimase 24 tunni jooksul NATION kaubeldud madalaim $ 0.00107982 ja kõrgeim $ 0.00146998 näitab aktiivset turu volatiivsust. NATIONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00168538 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NATION muutunud -9.79% viimase tunni jooksul, -25.15% 24 tunni vältel +0.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Crestal Nation (NATION) – turuteave

$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M

--
----

$ 10.80M
$ 10.80M$ 10.80M

3.13B
3.13B 3.13B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Crestal Nation praegune turukapitalisatsioon on $ 3.38M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NATION ringlev varu on 3.13B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.80M.

Crestal Nation (NATION) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Crestal Nation ja USD hinnamuutus $ -0.000362922303209738.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Crestal Nation ja USD hinnamuutus $ -0.0000246081.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Crestal Nation ja USD hinnamuutus $ +0.0002818157.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Crestal Nation ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000362922303209738-25.15%
30 päeva$ -0.0000246081-2.27%
60 päeva$ +0.0002818157+26.10%
90 päeva$ 0--

Mis on Crestal Nation (NATION)

Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner.

Üksuse Crestal Nation (NATION) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Crestal Nation hinna ennustus (USD)

Kui palju on Crestal Nation (NATION) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crestal Nation (NATION) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crestal Nation nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Crestal Nation hinna ennustust kohe!

NATION kohalike valuutade suhtes

Crestal Nation (NATION) tokenoomika

Crestal Nation (NATION) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NATION tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Crestal Nation (NATION) kohta

Kui palju on Crestal Nation (NATION) tänapäeval väärt?
Reaalajas NATION hind USD on 0.00107959 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NATION/USD hind?
Praegune hind NATION/USD on $ 0.00107959. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Crestal Nation turukapitalisatsioon?
NATION turukapitalisatsioon on $ 3.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NATION ringlev varu?
NATION ringlev varu on 3.13B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NATION (ATH) hind?
NATION saavutab ATH hinna summas 0.00168538 USD.
Mis oli kõigi aegade NATION madalaim (ATL) hind?
NATION nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NATION kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NATION kauplemismaht on -- USD.
Kas NATION sel aastal kõrgemale ka suundub?
NATION võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NATION hinna ennustust.
2025-08-18 15:47:23 (UTC+8)

