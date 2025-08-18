Mis on Crestal Nation (NATION)

Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner.

Üksuse Crestal Nation (NATION) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Crestal Nation (NATION) kohta Kui palju on Crestal Nation (NATION) tänapäeval väärt? Reaalajas NATION hind USD on 0.00107959 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NATION/USD hind? $ 0.00107959 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NATION/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Crestal Nation turukapitalisatsioon? NATION turukapitalisatsioon on $ 3.38M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NATION ringlev varu? NATION ringlev varu on 3.13B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NATION (ATH) hind? NATION saavutab ATH hinna summas 0.00168538 USD . Mis oli kõigi aegade NATION madalaim (ATL) hind? NATION nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NATION kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NATION kauplemismaht on -- USD . Kas NATION sel aastal kõrgemale ka suundub? NATION võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NATION hinna ennustust

