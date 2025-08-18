Rohkem infot CREDI

Credefi hind (CREDI)

Loendis mitteolevad

1 CREDI/USD reaalajas hind:

$0.00474295
$0.00474295$0.00474295
-6.10%1D
USD
Credefi (CREDI) reaalajas hinnagraafik
Credefi (CREDI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00466959
$ 0.00466959$ 0.00466959
24 h madal
$ 0.00506542
$ 0.00506542$ 0.00506542
24 h kõrge

$ 0.00466959
$ 0.00466959$ 0.00466959

$ 0.00506542
$ 0.00506542$ 0.00506542

$ 0.317732
$ 0.317732$ 0.317732

$ 0
$ 0$ 0

-0.39%

-6.10%

-14.86%

-14.86%

Credefi (CREDI) reaalajas hind on $0.00474295. Viimase 24 tunni jooksul CREDI kaubeldud madalaim $ 0.00466959 ja kõrgeim $ 0.00506542 näitab aktiivset turu volatiivsust. CREDIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.317732 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CREDI muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, -6.10% 24 tunni vältel -14.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Credefi (CREDI) – turuteave

$ 3.55M
$ 3.55M$ 3.55M

--
----

$ 4.50M
$ 4.50M$ 4.50M

748.57M
748.57M 748.57M

948,573,880.0
948,573,880.0 948,573,880.0

Credefi praegune turukapitalisatsioon on $ 3.55M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CREDI ringlev varu on 748.57M, mille koguvaru on 948573880.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.50M.

Credefi (CREDI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Credefi ja USD hinnamuutus $ -0.000308239406792687.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Credefi ja USD hinnamuutus $ -0.0004892926.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Credefi ja USD hinnamuutus $ -0.0004041021.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Credefi ja USD hinnamuutus $ -0.0012532142870438705.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000308239406792687-6.10%
30 päeva$ -0.0004892926-10.31%
60 päeva$ -0.0004041021-8.52%
90 päeva$ -0.0012532142870438705-20.90%

Mis on Credefi (CREDI)

Credefi is the world's most advanced crypto peer 2 peer lending platform, that combines the best practices of DeFi and traditional finance. Our hybrid mechanism solves real life problems and inefficiencies of the conventional banking and financel sector, and provides unique opportunities for both borrowers and lenders. Credefi allows platform participants to invest in credit portfolios, individual credits, or do trade finance, directly through their personal wallet. Banking redefined.

Üksuse Credefi (CREDI) allikas

Ametlik veebisait

Credefi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Credefi (CREDI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Credefi (CREDI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Credefi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Credefi hinna ennustust kohe!

CREDI kohalike valuutade suhtes

Credefi (CREDI) tokenoomika

Credefi (CREDI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CREDI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Credefi (CREDI) kohta

Kui palju on Credefi (CREDI) tänapäeval väärt?
Reaalajas CREDI hind USD on 0.00474295 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CREDI/USD hind?
Praegune hind CREDI/USD on $ 0.00474295. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Credefi turukapitalisatsioon?
CREDI turukapitalisatsioon on $ 3.55M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CREDI ringlev varu?
CREDI ringlev varu on 748.57M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CREDI (ATH) hind?
CREDI saavutab ATH hinna summas 0.317732 USD.
Mis oli kõigi aegade CREDI madalaim (ATL) hind?
CREDI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CREDI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CREDI kauplemismaht on -- USD.
Kas CREDI sel aastal kõrgemale ka suundub?
CREDI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CREDI hinna ennustust.
Credefi (CREDI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

