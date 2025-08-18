Mis on Credefi (CREDI)

Credefi is the world's most advanced crypto peer 2 peer lending platform, that combines the best practices of DeFi and traditional finance. Our hybrid mechanism solves real life problems and inefficiencies of the conventional banking and financel sector, and provides unique opportunities for both borrowers and lenders. Credefi allows platform participants to invest in credit portfolios, individual credits, or do trade finance, directly through their personal wallet. Banking redefined.

Üksuse Credefi (CREDI) allikas Ametlik veebisait

Credefi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Credefi (CREDI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Credefi (CREDI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Vaadake Credefi hinna ennustust kohe!

CREDI kohalike valuutade suhtes

Credefi (CREDI) tokenoomika

Credefi (CREDI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CREDI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Credefi (CREDI) kohta Kui palju on Credefi (CREDI) tänapäeval väärt? Reaalajas CREDI hind USD on 0.00474295 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CREDI/USD hind? $ 0.00474295 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CREDI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Credefi turukapitalisatsioon? CREDI turukapitalisatsioon on $ 3.55M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CREDI ringlev varu? CREDI ringlev varu on 748.57M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CREDI (ATH) hind? CREDI saavutab ATH hinna summas 0.317732 USD . Mis oli kõigi aegade CREDI madalaim (ATL) hind? CREDI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CREDI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CREDI kauplemismaht on -- USD . Kas CREDI sel aastal kõrgemale ka suundub? CREDI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CREDI hinna ennustust

Credefi (CREDI) Olulised valdkonna uudised