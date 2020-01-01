Creaticles (CRE8) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Creaticles (CRE8) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Creaticles (CRE8) teave Turn your idea for an NFT into an NFT. Creaticles helps you source amazing artists, create, and mint NFTs. All you need is an idea to get started. Creaticles handles everything from there. Ametlik veebisait: https://creaticles.com/ Ostke CRE8 kohe!

Creaticles (CRE8) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Creaticles (CRE8) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 73.32K $ 73.32K $ 73.32K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 136.07M $ 136.07M $ 136.07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 538.80K $ 538.80K $ 538.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.091506 $ 0.091506 $ 0.091506 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00053879 $ 0.00053879 $ 0.00053879 Lisateave Creaticles (CRE8) hinna kohta

Creaticles (CRE8) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Creaticles (CRE8) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CRE8 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CRE8 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CRE8 tokeni tokenoomikat, avastage CRE8 tokeni reaalajas hinda!

CRE8 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CRE8 võiks suunduda? Meie CRE8 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CRE8 tokeni hinna ennustust kohe!

