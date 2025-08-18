Rohkem infot CRE8

CRE8 Hinnainfo

CRE8 Ametlik veebisait

CRE8 Tokenoomika

CRE8 Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Creaticles logo

Creaticles hind (CRE8)

Loendis mitteolevad

1 CRE8/USD reaalajas hind:

$0.00053355
$0.00053355$0.00053355
-2.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Creaticles (CRE8) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:15:43 (UTC+8)

Creaticles (CRE8) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.091506
$ 0.091506$ 0.091506

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.45%

+2.02%

+2.02%

Creaticles (CRE8) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CRE8 kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRE8kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.091506 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CRE8 muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.45% 24 tunni vältel +2.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Creaticles (CRE8) – turuteave

$ 72.60K
$ 72.60K$ 72.60K

--
----

$ 533.55K
$ 533.55K$ 533.55K

136.07M
136.07M 136.07M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Creaticles praegune turukapitalisatsioon on $ 72.60K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRE8 ringlev varu on 136.07M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 533.55K.

Creaticles (CRE8) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Creaticles ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Creaticles ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Creaticles ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Creaticles ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.45%
30 päeva$ 0-1.58%
60 päeva$ 0-1.29%
90 päeva$ 0--

Mis on Creaticles (CRE8)

Turn your idea for an NFT into an NFT. Creaticles helps you source amazing artists, create, and mint NFTs. All you need is an idea to get started. Creaticles handles everything from there.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Creaticles (CRE8) allikas

Ametlik veebisait

Creaticles hinna ennustus (USD)

Kui palju on Creaticles (CRE8) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Creaticles (CRE8) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Creaticles nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Creaticles hinna ennustust kohe!

CRE8 kohalike valuutade suhtes

Creaticles (CRE8) tokenoomika

Creaticles (CRE8) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRE8 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Creaticles (CRE8) kohta

Kui palju on Creaticles (CRE8) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRE8 hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRE8/USD hind?
Praegune hind CRE8/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Creaticles turukapitalisatsioon?
CRE8 turukapitalisatsioon on $ 72.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRE8 ringlev varu?
CRE8 ringlev varu on 136.07M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRE8 (ATH) hind?
CRE8 saavutab ATH hinna summas 0.091506 USD.
Mis oli kõigi aegade CRE8 madalaim (ATL) hind?
CRE8 nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CRE8 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRE8 kauplemismaht on -- USD.
Kas CRE8 sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRE8 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRE8 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:15:43 (UTC+8)

Creaticles (CRE8) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.