Create (CREATE) reaalajas hinnagraafik
Create (CREATE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000044
$ 0.0000044$ 0.0000044
24 h madal
$ 0.00000496
$ 0.00000496$ 0.00000496
24 h kõrge

$ 0.0000044
$ 0.0000044$ 0.0000044

$ 0.00000496
$ 0.00000496$ 0.00000496

$ 0.00001042
$ 0.00001042$ 0.00001042

$ 0.00000173
$ 0.00000173$ 0.00000173

-0.66%

-6.47%

-7.26%

-7.26%

Create (CREATE) reaalajas hind on $0.00000444. Viimase 24 tunni jooksul CREATE kaubeldud madalaim $ 0.0000044 ja kõrgeim $ 0.00000496 näitab aktiivset turu volatiivsust. CREATEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00001042 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000173.

Lüliajalise tootluse osas on CREATE muutunud -0.66% viimase tunni jooksul, -6.47% 24 tunni vältel -7.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Create (CREATE) – turuteave

$ 443.02K
$ 443.02K$ 443.02K

--
----

$ 443.02K
$ 443.02K$ 443.02K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Create praegune turukapitalisatsioon on $ 443.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CREATE ringlev varu on 100.00B, mille koguvaru on 99999999999.99998. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 443.02K.

Create (CREATE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Create ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Create ja USD hinnamuutus $ -0.0000009158.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Create ja USD hinnamuutus $ -0.0000008439.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Create ja USD hinnamuutus $ -0.0000015095016485793515.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.47%
30 päeva$ -0.0000009158-20.62%
60 päeva$ -0.0000008439-19.00%
90 päeva$ -0.0000015095016485793515-25.37%

Mis on Create (CREATE)

CREATE is a token for creators on Base enabling onchain creators and patrons to be rewarded through community-driven activity. Support the creators you love and get exclusive access to collab drops, gated experiences, events & games in an innovative platform where each drop is paired with CREATE. Every drop on the platform will have an associated token. The CREATE token will be paired with each drop's token, generating the initial drop offering. Official metaverse event partner of Clankercon 2025.

Üksuse Create (CREATE) allikas

Ametlik veebisait

Create hinna ennustus (USD)

Kui palju on Create (CREATE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Create (CREATE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Create nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Create hinna ennustust kohe!

CREATE kohalike valuutade suhtes

Create (CREATE) tokenoomika

Create (CREATE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CREATE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Create (CREATE) kohta

Kui palju on Create (CREATE) tänapäeval väärt?
Reaalajas CREATE hind USD on 0.00000444 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CREATE/USD hind?
Praegune hind CREATE/USD on $ 0.00000444. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Create turukapitalisatsioon?
CREATE turukapitalisatsioon on $ 443.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CREATE ringlev varu?
CREATE ringlev varu on 100.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CREATE (ATH) hind?
CREATE saavutab ATH hinna summas 0.00001042 USD.
Mis oli kõigi aegade CREATE madalaim (ATL) hind?
CREATE nägi ATL hinda summas 0.00000173 USD.
Milline on CREATE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CREATE kauplemismaht on -- USD.
Kas CREATE sel aastal kõrgemale ka suundub?
CREATE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CREATE hinna ennustust.
Create (CREATE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

