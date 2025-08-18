Mis on Create (CREATE)

CREATE is a token for creators on Base enabling onchain creators and patrons to be rewarded through community-driven activity. Support the creators you love and get exclusive access to collab drops, gated experiences, events & games in an innovative platform where each drop is paired with CREATE. Every drop on the platform will have an associated token. The CREATE token will be paired with each drop's token, generating the initial drop offering. Official metaverse event partner of Clankercon 2025.

Kui palju on Create (CREATE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Create (CREATE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Create (CREATE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Create (CREATE) kohta Kui palju on Create (CREATE) tänapäeval väärt? Reaalajas CREATE hind USD on 0.00000444 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CREATE/USD hind? $ 0.00000444 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CREATE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Create turukapitalisatsioon? CREATE turukapitalisatsioon on $ 443.02K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CREATE ringlev varu? CREATE ringlev varu on 100.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CREATE (ATH) hind? CREATE saavutab ATH hinna summas 0.00001042 USD . Mis oli kõigi aegade CREATE madalaim (ATL) hind? CREATE nägi ATL hinda summas 0.00000173 USD . Milline on CREATE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CREATE kauplemismaht on -- USD . Kas CREATE sel aastal kõrgemale ka suundub? CREATE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CREATE hinna ennustust

