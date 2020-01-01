Crazy Monkey (CMONK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Crazy Monkey (CMONK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Crazy Monkey (CMONK) teave Crazy Monkey wants to become the latest meme coin revolutionizing decentralized finance. With a focus on community governance, innovative tokenomics, transparency, and security. The Crazy Monkey character is from animation “Spark”. “Spark” tells a story about the adventure of a bravery monkey in the future universe. He is a pioneer of his time and he saves future as a hero. Ametlik veebisait: https://cmonk.xyz/ Ostke CMONK kohe!

Crazy Monkey (CMONK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Crazy Monkey (CMONK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 75.44K $ 75.44K $ 75.44K Koguvaru: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B Ringlev varu: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 75.44K $ 75.44K $ 75.44K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01021601 $ 0.01021601 $ 0.01021601 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Crazy Monkey (CMONK) hinna kohta

Crazy Monkey (CMONK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Crazy Monkey (CMONK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CMONK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CMONK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CMONK tokeni tokenoomikat, avastage CMONK tokeni reaalajas hinda!

CMONK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CMONK võiks suunduda? Meie CMONK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CMONK tokeni hinna ennustust kohe!

