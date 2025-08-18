Rohkem infot CMONK

Crazy Monkey hind (CMONK)

1 CMONK/USD reaalajas hind:

Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Crazy Monkey (CMONK) reaalajas hinnagraafik
Crazy Monkey (CMONK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.01021601
$ 0.01021601$ 0.01021601

Crazy Monkey (CMONK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CMONK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CMONKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01021601 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CMONK muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +1.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Crazy Monkey (CMONK) – turuteave

Crazy Monkey praegune turukapitalisatsioon on $ 79.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CMONK ringlev varu on 1.64B, mille koguvaru on 1642517011.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 79.05K.

Crazy Monkey (CMONK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Crazy Monkey ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Crazy Monkey ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Crazy Monkey ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Crazy Monkey ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+5.89%
60 päeva$ 0+17.18%
90 päeva$ 0--

Mis on Crazy Monkey (CMONK)

Crazy Monkey wants to become the latest meme coin revolutionizing decentralized finance. With a focus on community governance, innovative tokenomics, transparency, and security. The Crazy Monkey character is from animation “Spark”. “Spark” tells a story about the adventure of a bravery monkey in the future universe. He is a pioneer of his time and he saves future as a hero.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Ametlik veebisait

Crazy Monkey hinna ennustus (USD)

Kui palju on Crazy Monkey (CMONK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crazy Monkey (CMONK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crazy Monkey nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Crazy Monkey hinna ennustust kohe!

Crazy Monkey (CMONK) tokenoomika

Crazy Monkey (CMONK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CMONK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Crazy Monkey (CMONK) kohta

Kui palju on Crazy Monkey (CMONK) tänapäeval väärt?
Reaalajas CMONK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CMONK/USD hind?
Praegune hind CMONK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Crazy Monkey turukapitalisatsioon?
CMONK turukapitalisatsioon on $ 79.05K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CMONK ringlev varu?
CMONK ringlev varu on 1.64B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CMONK (ATH) hind?
CMONK saavutab ATH hinna summas 0.01021601 USD.
Mis oli kõigi aegade CMONK madalaim (ATL) hind?
CMONK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CMONK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CMONK kauplemismaht on -- USD.
Kas CMONK sel aastal kõrgemale ka suundub?
CMONK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CMONK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.