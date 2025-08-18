Mis on Crazy Monkey (CMONK)

Crazy Monkey wants to become the latest meme coin revolutionizing decentralized finance. With a focus on community governance, innovative tokenomics, transparency, and security. The Crazy Monkey character is from animation “Spark”. “Spark” tells a story about the adventure of a bravery monkey in the future universe. He is a pioneer of his time and he saves future as a hero.

Crazy Monkey hinna ennustus (USD)

Kui palju on Crazy Monkey (CMONK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crazy Monkey (CMONK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crazy Monkey nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

CMONK kohalike valuutade suhtes

Crazy Monkey (CMONK) tokenoomika

Crazy Monkey (CMONK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CMONK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Crazy Monkey (CMONK) kohta Kui palju on Crazy Monkey (CMONK) tänapäeval väärt? Reaalajas CMONK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CMONK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CMONK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Crazy Monkey turukapitalisatsioon? CMONK turukapitalisatsioon on $ 79.05K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CMONK ringlev varu? CMONK ringlev varu on 1.64B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CMONK (ATH) hind? CMONK saavutab ATH hinna summas 0.01021601 USD . Mis oli kõigi aegade CMONK madalaim (ATL) hind? CMONK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CMONK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CMONK kauplemismaht on -- USD . Kas CMONK sel aastal kõrgemale ka suundub? CMONK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CMONK hinna ennustust

