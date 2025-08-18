Rohkem infot CRAZE

CRAZE Hinnainfo

CRAZE Valge raamat

CRAZE Ametlik veebisait

CRAZE Tokenoomika

CRAZE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Craze logo

Craze hind (CRAZE)

Loendis mitteolevad

1 CRAZE/USD reaalajas hind:

--
----
+1.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Craze (CRAZE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:31:27 (UTC+8)

Craze (CRAZE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01051485
$ 0.01051485$ 0.01051485

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.81%

-29.18%

-29.18%

Craze (CRAZE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CRAZE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRAZEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01051485 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CRAZE muutunud -- viimase tunni jooksul, +1.81% 24 tunni vältel -29.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Craze (CRAZE) – turuteave

$ 7.49K
$ 7.49K$ 7.49K

--
----

$ 7.49K
$ 7.49K$ 7.49K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Craze praegune turukapitalisatsioon on $ 7.49K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRAZE ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.49K.

Craze (CRAZE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Craze ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Craze ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Craze ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Craze ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.81%
30 päeva$ 0-31.16%
60 päeva$ 0-99.14%
90 päeva$ 0--

Mis on Craze (CRAZE)

The Future of Memecoins on Ethereum Launch Meme Coins Gaslessly. Stake Craze Token. Share the Revenue. Welcome to the first gasless Ethereum memecoin platform, built to dominate the bull run. Stake your Craze Tokens and earn a share of our billion-dollar potential. About Craze.fun Revolutionizing Memecoins on Ethereum At Craze.fun, we’re redefining what’s possible in the world of memecoins. Inspired by the groundbreaking success of Pump.fun, we’ve built the first gasless memecoin launchpad on Ethereum, solving the problem of high gas fees that have long plagued the Ethereum network. Our mission is simple Empower creators with an accessible, low-cost platform to launch their meme coins. Reward the community by sharing 50% of platform revenue with Craze Token stakers. Drive innovation in the Ethereum ecosystem with tools and utilities that grow alongside the memecoin market. With the bull run upon us, Craze.fun is more than a platform - it’s a movement. We’re combining Ethereum’s global liquidity with the explosive power of memecoins to create a billion-dollar ecosystem where everyone, from creators to investors, can thrive.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Craze (CRAZE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Craze hinna ennustus (USD)

Kui palju on Craze (CRAZE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Craze (CRAZE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Craze nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Craze hinna ennustust kohe!

CRAZE kohalike valuutade suhtes

Craze (CRAZE) tokenoomika

Craze (CRAZE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRAZE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Craze (CRAZE) kohta

Kui palju on Craze (CRAZE) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRAZE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRAZE/USD hind?
Praegune hind CRAZE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Craze turukapitalisatsioon?
CRAZE turukapitalisatsioon on $ 7.49K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRAZE ringlev varu?
CRAZE ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRAZE (ATH) hind?
CRAZE saavutab ATH hinna summas 0.01051485 USD.
Mis oli kõigi aegade CRAZE madalaim (ATL) hind?
CRAZE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CRAZE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRAZE kauplemismaht on -- USD.
Kas CRAZE sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRAZE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRAZE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:31:27 (UTC+8)

Craze (CRAZE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.