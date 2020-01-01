Crash On Base (CRASH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Crash On Base (CRASH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Crash On Base (CRASH) teave Crash has taken his rightful throne on BASE!! After giving countless calls and making people millions, we have decided his legacy must be cemented as a coin. This coin will serve as a thank you for working for his bags and ours as well. Don’t be allergic to money… BUY $CRASH. Ametlik veebisait: https://crashonbase.xyz/ Ostke CRASH kohe!

Crash On Base (CRASH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Crash On Base (CRASH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Koguvaru: $ 956.31M $ 956.31M $ 956.31M Ringlev varu: $ 956.31M $ 956.31M $ 956.31M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03898669 $ 0.03898669 $ 0.03898669 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0022884 $ 0.0022884 $ 0.0022884 Lisateave Crash On Base (CRASH) hinna kohta

Crash On Base (CRASH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Crash On Base (CRASH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CRASH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CRASH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CRASH tokeni tokenoomikat, avastage CRASH tokeni reaalajas hinda!

