Crash On Base (CRASH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0.00247032 $ 0.00247032 $ 0.00247032 24 h madal $ 0.00300947 $ 0.00300947 $ 0.00300947 24 h kõrge 24 h madal $ 0.00247032$ 0.00247032 $ 0.00247032 24 h kõrge $ 0.00300947$ 0.00300947 $ 0.00300947 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.03898669$ 0.03898669 $ 0.03898669 Madalaim hind $ 0$ 0 $ 0 Hinnamuutus (1 h) -0.52% Hinnamuutus (1 p) -12.76% Hinnamuutus (7 p) -20.11% Hinnamuutus (7 p) -20.11%

Crash On Base (CRASH) reaalajas hind on $0.00255537. Viimase 24 tunni jooksul CRASH kaubeldud madalaim $ 0.00247032 ja kõrgeim $ 0.00300947 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRASHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03898669 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CRASH muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -12.76% 24 tunni vältel -20.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Crash On Base (CRASH) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Ringlev varu 956.31M 956.31M 956.31M Koguvaru 956,313,165.6720687 956,313,165.6720687 956,313,165.6720687

Crash On Base praegune turukapitalisatsioon on $ 2.44M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRASH ringlev varu on 956.31M, mille koguvaru on 956313165.6720687. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.44M.