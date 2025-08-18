Rohkem infot CRASH

Crash On Base logo

Crash On Base hind (CRASH)

Loendis mitteolevad

1 CRASH/USD reaalajas hind:

$0.00255584
$0.00255584$0.00255584
-12.70%1D
mexc
USD
Crash On Base (CRASH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:13:37 (UTC+8)

Crash On Base (CRASH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00247032
$ 0.00247032$ 0.00247032
24 h madal
$ 0.00300947
$ 0.00300947$ 0.00300947
24 h kõrge

$ 0.00247032
$ 0.00247032$ 0.00247032

$ 0.00300947
$ 0.00300947$ 0.00300947

$ 0.03898669
$ 0.03898669$ 0.03898669

$ 0
$ 0$ 0

-0.52%

-12.76%

-20.11%

-20.11%

Crash On Base (CRASH) reaalajas hind on $0.00255537. Viimase 24 tunni jooksul CRASH kaubeldud madalaim $ 0.00247032 ja kõrgeim $ 0.00300947 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRASHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03898669 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CRASH muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -12.76% 24 tunni vältel -20.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Crash On Base (CRASH) – turuteave

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

--
----

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

956.31M
956.31M 956.31M

956,313,165.6720687
956,313,165.6720687 956,313,165.6720687

Crash On Base praegune turukapitalisatsioon on $ 2.44M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRASH ringlev varu on 956.31M, mille koguvaru on 956313165.6720687. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.44M.

Crash On Base (CRASH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Crash On Base ja USD hinnamuutus $ -0.000374049452108384.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Crash On Base ja USD hinnamuutus $ -0.0004938497.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Crash On Base ja USD hinnamuutus $ +0.0006215255.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Crash On Base ja USD hinnamuutus $ +0.0002503761811319867.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000374049452108384-12.76%
30 päeva$ -0.0004938497-19.32%
60 päeva$ +0.0006215255+24.32%
90 päeva$ +0.0002503761811319867+10.86%

Mis on Crash On Base (CRASH)

Crash has taken his rightful throne on BASE!! After giving countless calls and making people millions, we have decided his legacy must be cemented as a coin. This coin will serve as a thank you for working for his bags and ours as well. Don’t be allergic to money… BUY $CRASH.

Üksuse Crash On Base (CRASH) allikas

Ametlik veebisait

Crash On Base hinna ennustus (USD)

Kui palju on Crash On Base (CRASH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crash On Base (CRASH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crash On Base nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Crash On Base hinna ennustust kohe!

CRASH kohalike valuutade suhtes

Crash On Base (CRASH) tokenoomika

Crash On Base (CRASH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRASH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Crash On Base (CRASH) kohta

Kui palju on Crash On Base (CRASH) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRASH hind USD on 0.00255537 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRASH/USD hind?
Praegune hind CRASH/USD on $ 0.00255537. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Crash On Base turukapitalisatsioon?
CRASH turukapitalisatsioon on $ 2.44M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRASH ringlev varu?
CRASH ringlev varu on 956.31M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRASH (ATH) hind?
CRASH saavutab ATH hinna summas 0.03898669 USD.
Mis oli kõigi aegade CRASH madalaim (ATL) hind?
CRASH nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CRASH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRASH kauplemismaht on -- USD.
Kas CRASH sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRASH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRASH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:13:37 (UTC+8)

