Crappy Bird CTO (CRAPPY) teave Crappy is the next evolution in meme coins—think of it as Meme Coins 2.0. It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains. Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner. Ametlik veebisait: https://www.crappybird.wtf/ Ostke CRAPPY kohe!

Crappy Bird CTO (CRAPPY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Crappy Bird CTO (CRAPPY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M Koguvaru: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ringlev varu: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00472065 $ 0.00472065 $ 0.00472065 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00287204 $ 0.00287204 $ 0.00287204 Lisateave Crappy Bird CTO (CRAPPY) hinna kohta

Crappy Bird CTO (CRAPPY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Crappy Bird CTO (CRAPPY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CRAPPY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CRAPPY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CRAPPY tokeni tokenoomikat, avastage CRAPPY tokeni reaalajas hinda!

CRAPPY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CRAPPY võiks suunduda? Meie CRAPPY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CRAPPY tokeni hinna ennustust kohe!

