Crappy is the next evolution in meme coins—think of it as Meme Coins 2.0. It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains. Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Crappy Bird CTO (CRAPPY) kohta Kui palju on Crappy Bird CTO (CRAPPY) tänapäeval väärt? Reaalajas CRAPPY hind USD on 0.00294278 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CRAPPY/USD hind? $ 0.00294278 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CRAPPY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Crappy Bird CTO turukapitalisatsioon? CRAPPY turukapitalisatsioon on $ 3.52M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CRAPPY ringlev varu? CRAPPY ringlev varu on 1.20B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRAPPY (ATH) hind? CRAPPY saavutab ATH hinna summas 0.00472065 USD . Mis oli kõigi aegade CRAPPY madalaim (ATL) hind? CRAPPY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CRAPPY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CRAPPY kauplemismaht on -- USD . Kas CRAPPY sel aastal kõrgemale ka suundub? CRAPPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRAPPY hinna ennustust

