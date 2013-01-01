CraftCoin (CRC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CraftCoin (CRC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CraftCoin (CRC) teave CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024. Ametlik veebisait: https://craftcoin.info/

CraftCoin (CRC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CraftCoin (CRC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 36.83K $ 36.83K $ 36.83K Koguvaru: $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K Ringlev varu: $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.83K $ 36.83K $ 36.83K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.99 $ 2.99 $ 2.99 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01564181 $ 0.01564181 $ 0.01564181 Praegune hind: $ 0.04187953 $ 0.04187953 $ 0.04187953 Lisateave CraftCoin (CRC) hinna kohta

CraftCoin (CRC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CraftCoin (CRC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CRC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CRC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CRC tokeni tokenoomikat, avastage CRC tokeni reaalajas hinda!

CRC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CRC võiks suunduda? Meie CRC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CRC tokeni hinna ennustust kohe!

