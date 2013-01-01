CraftCoin (CRC) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi CraftCoin (CRC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
CraftCoin (CRC) teave

CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft.

It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets

CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024.

https://craftcoin.info/

CraftCoin (CRC) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage CraftCoin (CRC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 36.83K
$ 36.83K$ 36.83K
Koguvaru:
$ 879.33K
$ 879.33K$ 879.33K
Ringlev varu:
$ 879.33K
$ 879.33K$ 879.33K
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 36.83K
$ 36.83K$ 36.83K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 2.99
$ 2.99$ 2.99
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.01564181
$ 0.01564181$ 0.01564181
Praegune hind:
$ 0.04187953
$ 0.04187953$ 0.04187953

CraftCoin (CRC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

CraftCoin (CRC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate CRC tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

CRC tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate CRC tokeni tokenoomikat, avastage CRC tokeni reaalajas hinda!

CRC – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu CRC võiks suunduda? Meie CRC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.