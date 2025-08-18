Mis on CraftCoin (CRC)

CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024.

Üksuse CraftCoin (CRC) allikas Ametlik veebisait

CRC kohalike valuutade suhtes

CraftCoin (CRC) tokenoomika

CraftCoin (CRC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CraftCoin (CRC) kohta Kui palju on CraftCoin (CRC) tänapäeval väärt? Reaalajas CRC hind USD on 0.04703578 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CRC/USD hind? $ 0.04703578 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CRC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CraftCoin turukapitalisatsioon? CRC turukapitalisatsioon on $ 41.36K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CRC ringlev varu? CRC ringlev varu on 879.33K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRC (ATH) hind? CRC saavutab ATH hinna summas 2.99 USD . Mis oli kõigi aegade CRC madalaim (ATL) hind? CRC nägi ATL hinda summas 0.01564181 USD . Milline on CRC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CRC kauplemismaht on -- USD . Kas CRC sel aastal kõrgemale ka suundub? CRC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRC hinna ennustust

