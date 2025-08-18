Rohkem infot CRC

CRC Hinnainfo

CRC Ametlik veebisait

CRC Tokenoomika

CRC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

CraftCoin logo

CraftCoin hind (CRC)

Loendis mitteolevad

1 CRC/USD reaalajas hind:

$0.04703578
$0.04703578$0.04703578
+17.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
CraftCoin (CRC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:31:15 (UTC+8)

CraftCoin (CRC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.039999
$ 0.039999$ 0.039999
24 h madal
$ 0.053998
$ 0.053998$ 0.053998
24 h kõrge

$ 0.039999
$ 0.039999$ 0.039999

$ 0.053998
$ 0.053998$ 0.053998

$ 2.99
$ 2.99$ 2.99

$ 0.01564181
$ 0.01564181$ 0.01564181

-0.34%

+17.35%

+25.99%

+25.99%

CraftCoin (CRC) reaalajas hind on $0.04703578. Viimase 24 tunni jooksul CRC kaubeldud madalaim $ 0.039999 ja kõrgeim $ 0.053998 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.99 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01564181.

Lüliajalise tootluse osas on CRC muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, +17.35% 24 tunni vältel +25.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CraftCoin (CRC) – turuteave

$ 41.36K
$ 41.36K$ 41.36K

--
----

$ 41.36K
$ 41.36K$ 41.36K

879.33K
879.33K 879.33K

879,333.45294336
879,333.45294336 879,333.45294336

CraftCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 41.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRC ringlev varu on 879.33K, mille koguvaru on 879333.45294336. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 41.36K.

CraftCoin (CRC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CraftCoin ja USD hinnamuutus $ +0.00695441.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CraftCoin ja USD hinnamuutus $ -0.0060565857.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CraftCoin ja USD hinnamuutus $ -0.0073239601.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CraftCoin ja USD hinnamuutus $ -0.01264458059219447.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00695441+17.35%
30 päeva$ -0.0060565857-12.87%
60 päeva$ -0.0073239601-15.57%
90 päeva$ -0.01264458059219447-21.18%

Mis on CraftCoin (CRC)

CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CraftCoin (CRC) allikas

Ametlik veebisait

CraftCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on CraftCoin (CRC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CraftCoin (CRC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CraftCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CraftCoin hinna ennustust kohe!

CRC kohalike valuutade suhtes

CraftCoin (CRC) tokenoomika

CraftCoin (CRC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CraftCoin (CRC) kohta

Kui palju on CraftCoin (CRC) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRC hind USD on 0.04703578 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRC/USD hind?
Praegune hind CRC/USD on $ 0.04703578. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CraftCoin turukapitalisatsioon?
CRC turukapitalisatsioon on $ 41.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRC ringlev varu?
CRC ringlev varu on 879.33K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRC (ATH) hind?
CRC saavutab ATH hinna summas 2.99 USD.
Mis oli kõigi aegade CRC madalaim (ATL) hind?
CRC nägi ATL hinda summas 0.01564181 USD.
Milline on CRC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRC kauplemismaht on -- USD.
Kas CRC sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:31:15 (UTC+8)

CraftCoin (CRC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.