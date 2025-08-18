Mis on Craft network (CFT)

Craft is an NFT marketplace owned by the community running on the ICON Blockchain. $CFT token is the governance token of the marketplace. It allows you to reduce the platform's commissions to 0% by holding them. Many features are under development such as staking, DeFi etc.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Craft network (CFT) allikas Ametlik veebisait

Craft network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Craft network (CFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Craft network (CFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Craft network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Craft network hinna ennustust kohe!

CFT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Craft network (CFT) tokenoomika

Craft network (CFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Craft network (CFT) kohta Kui palju on Craft network (CFT) tänapäeval väärt? Reaalajas CFT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CFT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CFT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Craft network turukapitalisatsioon? CFT turukapitalisatsioon on $ 5.69K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CFT ringlev varu? CFT ringlev varu on 210.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CFT (ATH) hind? CFT saavutab ATH hinna summas 0.175078 USD . Mis oli kõigi aegade CFT madalaim (ATL) hind? CFT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CFT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CFT kauplemismaht on -- USD . Kas CFT sel aastal kõrgemale ka suundub? CFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CFT hinna ennustust

Craft network (CFT) Olulised valdkonna uudised