Crabbie (CRAB) teave Crabbie, the degenerate Solana mogul, is a high-stakes gambler and owner of the elite casino "The Golden Claw". Known for his impeccable manners, charm, and charisma, he lives a life of luxury and influence. Despite his taste for finer things, his addictions to women and gambling define his notorious reputation. Ametlik veebisait: https://www.crabbie.io/ Ostke CRAB kohe!

Crabbie (CRAB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Crabbie (CRAB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 24.27K $ 24.27K $ 24.27K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 24.27K $ 24.27K $ 24.27K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00204551 $ 0.00204551 $ 0.00204551 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001624 $ 0.00001624 $ 0.00001624 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Crabbie (CRAB) hinna kohta

Crabbie (CRAB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Crabbie (CRAB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CRAB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CRAB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CRAB tokeni tokenoomikat, avastage CRAB tokeni reaalajas hinda!

CRAB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CRAB võiks suunduda? Meie CRAB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CRAB tokeni hinna ennustust kohe!

