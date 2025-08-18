Rohkem infot CRAB

Crabbie logo

Crabbie hind (CRAB)

Loendis mitteolevad

1 CRAB/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Crabbie (CRAB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:44:35 (UTC+8)

Crabbie (CRAB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00204551
$ 0.00204551$ 0.00204551

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+22.89%

+22.89%

Crabbie (CRAB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CRAB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRABkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00204551 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CRAB muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +22.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Crabbie (CRAB) – turuteave

$ 24.27K
$ 24.27K$ 24.27K

--
----

$ 24.27K
$ 24.27K$ 24.27K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Crabbie praegune turukapitalisatsioon on $ 24.27K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRAB ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.27K.

Crabbie (CRAB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Crabbie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Crabbie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Crabbie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Crabbie ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+28.98%
60 päeva$ 0+20.23%
90 päeva$ 0--

Mis on Crabbie (CRAB)

Crabbie, the degenerate Solana mogul, is a high-stakes gambler and owner of the elite casino "The Golden Claw". Known for his impeccable manners, charm, and charisma, he lives a life of luxury and influence. Despite his taste for finer things, his addictions to women and gambling define his notorious reputation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Crabbie (CRAB) allikas

Ametlik veebisait

Crabbie hinna ennustus (USD)

Kui palju on Crabbie (CRAB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crabbie (CRAB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crabbie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Crabbie hinna ennustust kohe!

CRAB kohalike valuutade suhtes

Crabbie (CRAB) tokenoomika

Crabbie (CRAB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRAB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Crabbie (CRAB) kohta

Kui palju on Crabbie (CRAB) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRAB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRAB/USD hind?
Praegune hind CRAB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Crabbie turukapitalisatsioon?
CRAB turukapitalisatsioon on $ 24.27K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRAB ringlev varu?
CRAB ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRAB (ATH) hind?
CRAB saavutab ATH hinna summas 0.00204551 USD.
Mis oli kõigi aegade CRAB madalaim (ATL) hind?
CRAB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CRAB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRAB kauplemismaht on -- USD.
Kas CRAB sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRAB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRAB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:44:35 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.