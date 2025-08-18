Mis on Crabbie (CRAB)

Crabbie, the degenerate Solana mogul, is a high-stakes gambler and owner of the elite casino "The Golden Claw". Known for his impeccable manners, charm, and charisma, he lives a life of luxury and influence. Despite his taste for finer things, his addictions to women and gambling define his notorious reputation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Crabbie (CRAB) allikas Ametlik veebisait

Crabbie hinna ennustus (USD)

Kui palju on Crabbie (CRAB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crabbie (CRAB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crabbie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Crabbie hinna ennustust kohe!

CRAB kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Crabbie (CRAB) tokenoomika

Crabbie (CRAB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRAB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Crabbie (CRAB) kohta Kui palju on Crabbie (CRAB) tänapäeval väärt? Reaalajas CRAB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CRAB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CRAB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Crabbie turukapitalisatsioon? CRAB turukapitalisatsioon on $ 24.27K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CRAB ringlev varu? CRAB ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRAB (ATH) hind? CRAB saavutab ATH hinna summas 0.00204551 USD . Mis oli kõigi aegade CRAB madalaim (ATL) hind? CRAB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CRAB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CRAB kauplemismaht on -- USD . Kas CRAB sel aastal kõrgemale ka suundub? CRAB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRAB hinna ennustust

Crabbie (CRAB) Olulised valdkonna uudised