cr0w by Virtuals (CROW) teave cr0w ($CROW) is an AI-powered trading assistant designed to simplify crypto trading with precision and accessibility. Integrating smart money concepts (SMC), ICT strategies, and real-time data, cr0w delivers actionable trade setups and market insights. Born on the Virtuals Protocol, it bridges advanced trading strategies with a relatable, user-focused approach for traders. Utility spans swing/scalp setups and market analysis on X and on its terminal. Ametlik veebisait: https://app.virtuals.io/virtuals/16445 Valge raamat: https://cr0w-virtuals.gitbook.io/cr0w-virtuals-litepaper

cr0w by Virtuals (CROW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage cr0w by Virtuals (CROW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 60.56K $ 60.56K $ 60.56K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 967.47M $ 967.47M $ 967.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 62.59K $ 62.59K $ 62.59K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02626172 $ 0.02626172 $ 0.02626172 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave cr0w by Virtuals (CROW) hinna kohta

cr0w by Virtuals (CROW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud cr0w by Virtuals (CROW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CROW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CROW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CROW tokeni tokenoomikat, avastage CROW tokeni reaalajas hinda!

CROW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CROW võiks suunduda? Meie CROW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CROW tokeni hinna ennustust kohe!

