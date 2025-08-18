Rohkem infot CROW

cr0w by Virtuals logo

cr0w by Virtuals hind (CROW)

Loendis mitteolevad

1 CROW/USD reaalajas hind:

--
----
+13,40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
cr0w by Virtuals (CROW) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:31:20 (UTC+8)

cr0w by Virtuals (CROW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02626172
$ 0,02626172$ 0,02626172

$ 0
$ 0$ 0

-1,05%

+13,43%

+13,81%

+13,81%

cr0w by Virtuals (CROW) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CROW kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CROWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0,02626172 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CROW muutunud -1,05% viimase tunni jooksul, +13,43% 24 tunni vältel +13,81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

cr0w by Virtuals (CROW) – turuteave

$ 60,52K
$ 60,52K$ 60,52K

--
----

$ 62,55K
$ 62,55K$ 62,55K

967,47M
967,47M 967,47M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

cr0w by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 60,52K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CROW ringlev varu on 967,47M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 62,55K.

cr0w by Virtuals (CROW) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse cr0w by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse cr0w by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse cr0w by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse cr0w by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+13,43%
30 päeva$ 0-3,16%
60 päeva$ 0-90,35%
90 päeva$ 0--

Mis on cr0w by Virtuals (CROW)

cr0w ($CROW) is an AI-powered trading assistant designed to simplify crypto trading with precision and accessibility. Integrating smart money concepts (SMC), ICT strategies, and real-time data, cr0w delivers actionable trade setups and market insights. Born on the Virtuals Protocol, it bridges advanced trading strategies with a relatable, user-focused approach for traders. Utility spans swing/scalp setups and market analysis on X and on its terminal.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse cr0w by Virtuals (CROW) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

cr0w by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on cr0w by Virtuals (CROW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie cr0w by Virtuals (CROW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida cr0w by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake cr0w by Virtuals hinna ennustust kohe!

CROW kohalike valuutade suhtes

cr0w by Virtuals (CROW) tokenoomika

cr0w by Virtuals (CROW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CROW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse cr0w by Virtuals (CROW) kohta

Kui palju on cr0w by Virtuals (CROW) tänapäeval väärt?
Reaalajas CROW hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CROW/USD hind?
Praegune hind CROW/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on cr0w by Virtuals turukapitalisatsioon?
CROW turukapitalisatsioon on $ 60,52K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CROW ringlev varu?
CROW ringlev varu on 967,47M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CROW (ATH) hind?
CROW saavutab ATH hinna summas 0,02626172 USD.
Mis oli kõigi aegade CROW madalaim (ATL) hind?
CROW nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CROW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CROW kauplemismaht on -- USD.
Kas CROW sel aastal kõrgemale ka suundub?
CROW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CROW hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.