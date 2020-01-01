Cozy Pepe (COZY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cozy Pepe (COZY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cozy Pepe (COZY) teave Cozy Pepe on Solana is all in all, a community-driven memecoin looking to bring a cozy environment during these turbulent times. Ametlik veebisait: https://cozypepe.meme/ Ostke COZY kohe!

Cozy Pepe (COZY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cozy Pepe (COZY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 27.28K $ 27.28K $ 27.28K Koguvaru: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M Ringlev varu: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.28K $ 27.28K $ 27.28K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00165749 $ 0.00165749 $ 0.00165749 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Cozy Pepe (COZY) hinna kohta

Cozy Pepe (COZY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cozy Pepe (COZY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COZY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COZY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COZY tokeni tokenoomikat, avastage COZY tokeni reaalajas hinda!

