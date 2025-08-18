Mis on Cozy Pepe (COZY)

Cozy Pepe on Solana is all in all, a community-driven memecoin looking to bring a cozy environment during these turbulent times.

Cozy Pepe (COZY) allikas Ametlik veebisait

Cozy Pepe hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cozy Pepe (COZY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cozy Pepe (COZY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cozy Pepe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

COZY kohalike valuutade suhtes

Cozy Pepe (COZY) tokenoomika

Cozy Pepe (COZY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COZY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cozy Pepe (COZY) kohta Kui palju on Cozy Pepe (COZY) tänapäeval väärt? Reaalajas COZY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune COZY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind COZY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cozy Pepe turukapitalisatsioon? COZY turukapitalisatsioon on $ 27.28K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on COZY ringlev varu? COZY ringlev varu on 998.85M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim COZY (ATH) hind? COZY saavutab ATH hinna summas 0.00165749 USD . Mis oli kõigi aegade COZY madalaim (ATL) hind? COZY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on COZY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine COZY kauplemismaht on -- USD . Kas COZY sel aastal kõrgemale ka suundub? COZY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COZY hinna ennustust

