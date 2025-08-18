Rohkem infot COZY

Cozy Pepe logo

Cozy Pepe hind (COZY)

Loendis mitteolevad

1 COZY/USD reaalajas hind:

--
----
+0.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Cozy Pepe (COZY) reaalajas hinnagraafik
Cozy Pepe (COZY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00165749
$ 0.00165749$ 0.00165749

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.64%

+9.09%

+9.09%

Cozy Pepe (COZY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul COZY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. COZYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00165749 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on COZY muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.64% 24 tunni vältel +9.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cozy Pepe (COZY) – turuteave

$ 27.28K
$ 27.28K$ 27.28K

--
----

$ 27.28K
$ 27.28K$ 27.28K

998.85M
998.85M 998.85M

998,850,506.610713
998,850,506.610713 998,850,506.610713

Cozy Pepe praegune turukapitalisatsioon on $ 27.28K -- 24 tunnise kauplemismahuga. COZY ringlev varu on 998.85M, mille koguvaru on 998850506.610713. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.28K.

Cozy Pepe (COZY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cozy Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cozy Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cozy Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cozy Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.64%
30 päeva$ 0+28.54%
60 päeva$ 0-2.71%
90 päeva$ 0--

Mis on Cozy Pepe (COZY)

Cozy Pepe on Solana is all in all, a community-driven memecoin looking to bring a cozy environment during these turbulent times.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cozy Pepe (COZY) allikas

Ametlik veebisait

Cozy Pepe hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cozy Pepe (COZY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cozy Pepe (COZY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cozy Pepe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cozy Pepe hinna ennustust kohe!

COZY kohalike valuutade suhtes

Cozy Pepe (COZY) tokenoomika

Cozy Pepe (COZY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COZY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cozy Pepe (COZY) kohta

Kui palju on Cozy Pepe (COZY) tänapäeval väärt?
Reaalajas COZY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COZY/USD hind?
Praegune hind COZY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cozy Pepe turukapitalisatsioon?
COZY turukapitalisatsioon on $ 27.28K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COZY ringlev varu?
COZY ringlev varu on 998.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COZY (ATH) hind?
COZY saavutab ATH hinna summas 0.00165749 USD.
Mis oli kõigi aegade COZY madalaim (ATL) hind?
COZY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on COZY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COZY kauplemismaht on -- USD.
Kas COZY sel aastal kõrgemale ka suundub?
COZY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COZY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.