Mis on Cow Patty Bingo (MOO)

Moo Patty is an AI-generated, live-streamed meme utility game on Solana where players bet on where a cow will “drop” on a bingo board. Inspired by the classic “cow patty bingo,” Moo Patty brings a new level of humor and entertainment to the crypto space. The game is powered by the MooBot, which allows users to place bets using $MOO tokens, adding a unique twist to meme gaming. With zero tax, a deflationary token model, and real-time action, Moo Patty combines meme culture and AI-driven utility in a way that’s both amusing and engaging for the community.

Üksuse Cow Patty Bingo (MOO) allikas Ametlik veebisait

Cow Patty Bingo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cow Patty Bingo (MOO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cow Patty Bingo (MOO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cow Patty Bingo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

MOO kohalike valuutade suhtes

Cow Patty Bingo (MOO) tokenoomika

Cow Patty Bingo (MOO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cow Patty Bingo (MOO) kohta Kui palju on Cow Patty Bingo (MOO) tänapäeval väärt? Reaalajas MOO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MOO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MOO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cow Patty Bingo turukapitalisatsioon? MOO turukapitalisatsioon on $ 6.24K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MOO ringlev varu? MOO ringlev varu on 899.30M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOO (ATH) hind? MOO saavutab ATH hinna summas 0.00214171 USD . Mis oli kõigi aegade MOO madalaim (ATL) hind? MOO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MOO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MOO kauplemismaht on -- USD . Kas MOO sel aastal kõrgemale ka suundub? MOO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOO hinna ennustust

