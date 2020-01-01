Covesting (COV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Covesting (COV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Covesting (COV) teave Covesting is a Blockchain based peer-to-peer asset management platform. Investors can easily browse through dozens of trading strategies, provided by professional crypto currency traders and subscribe to the ones matching their goals. Thanks to technology-based solutions and smart-contracts, Covesting platform allows its users to replicate trading activity of a chosen Model directly into their segregated account at Covesting. Ametlik veebisait: https://covesting.io Valge raamat: https://covesting.io/Covesting_White_Paper.pdf Ostke COV kohe!

Covesting (COV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Covesting (COV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Koguvaru: $ 18.73M $ 18.73M $ 18.73M Ringlev varu: $ 18.73M $ 18.73M $ 18.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.38 $ 2.38 $ 2.38 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002 $ 0.002 $ 0.002 Praegune hind: $ 0.055687 $ 0.055687 $ 0.055687 Lisateave Covesting (COV) hinna kohta

Covesting (COV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Covesting (COV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COV tokeni tokenoomikat, avastage COV tokeni reaalajas hinda!

COV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu COV võiks suunduda? Meie COV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake COV tokeni hinna ennustust kohe!

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Madalad sisenemisbarjäärid

