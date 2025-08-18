Mis on Counterparty (XCP)

Counterparty is a platform for user-created assets on Bitcoin. It’s a protocol, set of specifications, and an API. Taken together, it allows users to create and trade assets on top of Bitcoin’s blockchain. In this way, Counterparty is similar to platforms like Waves or Ethereum. Of course, the difference is Counterparty integrates directly with Bitcoin. Therefore, it comes will all the security and reliability (and issues) that are part of the Bitcoin blockchain. This is a fairly old project. In fact, it pre-dates Ethereum with its launch in 2014. It was the original asset creation mechanism. As you’re probably aware, Counterparty has faded from prominence over the years. This is largely due to the rise of the ERC-20 token standard on Ethereum. While we’ve become used to calling blockchain assets, tokens, it doesn’t necessarily have to be the case. An asset can represent anything that has value or is rare. As a result, Counterparty steers clear of the word “token” in their marketing and documentation. They’re much more interested in digital assets of all kinds, not just currencies, securities, and utility tokens. Digital assets can be a digital marker of a physical object, an easy way to manage shares in your company, or reputation karma for a website. These are all types of assets you could create on Counterparty (or Ethereum or Waves, for that matter). Counterparty creates the set of rules, requirements, integrations, etc that are necessary for assets on the Bitcoin blockchain. It’s the infrastructure behind user-created assets in much the same way that the ERC-20 protocol sets up guidelines and standards for asset creation on Ethereum. One useful function of digital assets is as a marker of ownership or voting rights. Imagine a scenario where you issued a digital asset to each of your company’s board members in proportion to the amount of voting power held. Or if you gave your stockholders a digital asset as a marker of the amount of stock they owned. If you issued your stock asset, you could then use Counterparty’s distribution function to pay out dividends in BTC based on the amount of digital stock asset each person owned. Counterparty addresses many of the same issues as Ethereum or Waves, but on the Bitcoin blockchain. While that does come with some advantages, ultimately it is not as strong a platform for development as its competitors. It’s best suited for applications that need to interface with Bitcoin or assets that have a specific connection to the Bitcoin ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Counterparty (XCP) allikas Ametlik veebisait

Counterparty hinna ennustus (USD)

Kui palju on Counterparty (XCP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Counterparty (XCP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Counterparty nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Counterparty hinna ennustust kohe!

XCP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Counterparty (XCP) tokenoomika

Counterparty (XCP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XCP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Counterparty (XCP) kohta Kui palju on Counterparty (XCP) tänapäeval väärt? Reaalajas XCP hind USD on 3.29 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XCP/USD hind? $ 3.29 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XCP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Counterparty turukapitalisatsioon? XCP turukapitalisatsioon on $ 8.53M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XCP ringlev varu? XCP ringlev varu on 2.59M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XCP (ATH) hind? XCP saavutab ATH hinna summas 91.13 USD . Mis oli kõigi aegade XCP madalaim (ATL) hind? XCP nägi ATL hinda summas 0.134356 USD . Milline on XCP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XCP kauplemismaht on -- USD . Kas XCP sel aastal kõrgemale ka suundub? XCP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XCP hinna ennustust

Counterparty (XCP) Olulised valdkonna uudised