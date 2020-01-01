COTI AI Agents (COAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi COTI AI Agents (COAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

COTI AI Agents (COAI) teave COTI AI Agents is an AI Agent platform on the COTI network that focuses on privacy and ease of use. Users can launch, train, and trade AI agents with just one click. Co-own agents to earn revenue share while enjoying personalized tools, fun interactions, and rewards. Highlights about COTI Agents: First AI project on Coti Network Trade AI Agents with a Telegram chatbot Chat, launch, and trade AI agents Co-own AI Agents and unlock revenue-sharing opportunities Ametlik veebisait: https://cotiagents.ai/ Valge raamat: https://cotiagents.gitbook.io Ostke COAI kohe!

COTI AI Agents (COAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage COTI AI Agents (COAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 276.68K $ 276.68K $ 276.68K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 622.00M $ 622.00M $ 622.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 444.83K $ 444.83K $ 444.83K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01080825 $ 0.01080825 $ 0.01080825 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00044483 $ 0.00044483 $ 0.00044483 Lisateave COTI AI Agents (COAI) hinna kohta

COTI AI Agents (COAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud COTI AI Agents (COAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COAI tokeni tokenoomikat, avastage COAI tokeni reaalajas hinda!

COAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu COAI võiks suunduda? Meie COAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake COAI tokeni hinna ennustust kohe!

