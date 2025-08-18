Mis on COTI AI Agents (COAI)

COTI AI Agents is an AI Agent platform on the COTI network that focuses on privacy and ease of use. Users can launch, train, and trade AI agents with just one click. Co-own agents to earn revenue share while enjoying personalized tools, fun interactions, and rewards. Highlights about COTI Agents: First AI project on Coti Network Trade AI Agents with a Telegram chatbot Chat, launch, and trade AI agents Co-own AI Agents and unlock revenue-sharing opportunities

Üksuse COTI AI Agents (COAI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

COTI AI Agents (COAI) tokenoomika

COTI AI Agents (COAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse COTI AI Agents (COAI) kohta Kui palju on COTI AI Agents (COAI) tänapäeval väärt? Reaalajas COAI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune COAI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind COAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on COTI AI Agents turukapitalisatsioon? COAI turukapitalisatsioon on $ 276.68K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on COAI ringlev varu? COAI ringlev varu on 622.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim COAI (ATH) hind? COAI saavutab ATH hinna summas 0.01080825 USD . Mis oli kõigi aegade COAI madalaim (ATL) hind? COAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on COAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine COAI kauplemismaht on -- USD . Kas COAI sel aastal kõrgemale ka suundub? COAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COAI hinna ennustust

