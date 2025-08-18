Rohkem infot MAGICK

Cosmic Universe Magick hind (MAGICK)

1 MAGICK/USD reaalajas hind:

$0.00157376
-45.10%1D
Cosmic Universe Magick (MAGICK) reaalajas hinnagraafik
Cosmic Universe Magick (MAGICK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00157362
24 h madal
$ 0.00293753
24 h kõrge

$ 0.00157362
$ 0.00293753
$ 4.44
$ 0.00149764
--

-45.19%

-64.95%

-64.95%

Cosmic Universe Magick (MAGICK) reaalajas hind on $0.00157376. Viimase 24 tunni jooksul MAGICK kaubeldud madalaim $ 0.00157362 ja kõrgeim $ 0.00293753 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAGICKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.44 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00149764.

Lüliajalise tootluse osas on MAGICK muutunud -- viimase tunni jooksul, -45.19% 24 tunni vältel -64.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cosmic Universe Magick (MAGICK) – turuteave

$ 100.55K
--
$ 155.69K
63.89M
98,927,130.11703493
Cosmic Universe Magick praegune turukapitalisatsioon on $ 100.55K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MAGICK ringlev varu on 63.89M, mille koguvaru on 98927130.11703493. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 155.69K.

Cosmic Universe Magick (MAGICK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cosmic Universe Magick ja USD hinnamuutus $ -0.001297898593092323.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cosmic Universe Magick ja USD hinnamuutus $ -0.0002878285.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cosmic Universe Magick ja USD hinnamuutus $ +0.0000542843.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cosmic Universe Magick ja USD hinnamuutus $ -0.0005041561748814856.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001297898593092323-45.19%
30 päeva$ -0.0002878285-18.28%
60 päeva$ +0.0000542843+3.45%
90 päeva$ -0.0005041561748814856-24.26%

Mis on Cosmic Universe Magick (MAGICK)

MAGICK is the utility token for Cosmic Universe, a fantasy worldbuilder MMORPG.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cosmic Universe Magick (MAGICK) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Cosmic Universe Magick hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cosmic Universe Magick (MAGICK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cosmic Universe Magick (MAGICK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cosmic Universe Magick nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cosmic Universe Magick hinna ennustust kohe!

MAGICK kohalike valuutade suhtes

Cosmic Universe Magick (MAGICK) tokenoomika

Cosmic Universe Magick (MAGICK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAGICK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cosmic Universe Magick (MAGICK) kohta

Kui palju on Cosmic Universe Magick (MAGICK) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAGICK hind USD on 0.00157376 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAGICK/USD hind?
Praegune hind MAGICK/USD on $ 0.00157376. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cosmic Universe Magick turukapitalisatsioon?
MAGICK turukapitalisatsioon on $ 100.55K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAGICK ringlev varu?
MAGICK ringlev varu on 63.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAGICK (ATH) hind?
MAGICK saavutab ATH hinna summas 4.44 USD.
Mis oli kõigi aegade MAGICK madalaim (ATL) hind?
MAGICK nägi ATL hinda summas 0.00149764 USD.
Milline on MAGICK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAGICK kauplemismaht on -- USD.
Kas MAGICK sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAGICK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAGICK hinna ennustust.
