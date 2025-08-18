Mis on Cosmic Universe Magick (MAGICK)

MAGICK is the utility token for Cosmic Universe, a fantasy worldbuilder MMORPG.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cosmic Universe Magick (MAGICK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Cosmic Universe Magick hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cosmic Universe Magick (MAGICK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cosmic Universe Magick (MAGICK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cosmic Universe Magick nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cosmic Universe Magick hinna ennustust kohe!

MAGICK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Cosmic Universe Magick (MAGICK) tokenoomika

Cosmic Universe Magick (MAGICK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAGICK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cosmic Universe Magick (MAGICK) kohta Kui palju on Cosmic Universe Magick (MAGICK) tänapäeval väärt? Reaalajas MAGICK hind USD on 0.00157376 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MAGICK/USD hind? $ 0.00157376 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MAGICK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cosmic Universe Magick turukapitalisatsioon? MAGICK turukapitalisatsioon on $ 100.55K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MAGICK ringlev varu? MAGICK ringlev varu on 63.89M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAGICK (ATH) hind? MAGICK saavutab ATH hinna summas 4.44 USD . Mis oli kõigi aegade MAGICK madalaim (ATL) hind? MAGICK nägi ATL hinda summas 0.00149764 USD . Milline on MAGICK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MAGICK kauplemismaht on -- USD . Kas MAGICK sel aastal kõrgemale ka suundub? MAGICK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAGICK hinna ennustust

Cosmic Universe Magick (MAGICK) Olulised valdkonna uudised