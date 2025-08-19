Rohkem infot COSMIC

Cosmic FOMO hind (COSMIC)

1 COSMIC/USD reaalajas hind:

$0.01086724
$0.01086724$0.01086724
0.00%1D
mexc
USD
Cosmic FOMO (COSMIC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:23:35 (UTC+8)

Cosmic FOMO (COSMIC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.21
$ 4.21$ 4.21

$ 0.01082237
$ 0.01082237$ 0.01082237

--

--

0.00%

0.00%

Cosmic FOMO (COSMIC) reaalajas hind on $0.01086724. Viimase 24 tunni jooksul COSMIC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. COSMICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.21 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01082237.

Lüliajalise tootluse osas on COSMIC muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cosmic FOMO (COSMIC) – turuteave

$ 1.73K
$ 1.73K$ 1.73K

--
----

$ 21.52K
$ 21.52K$ 21.52K

158.76K
158.76K 158.76K

1,980,050.0
1,980,050.0 1,980,050.0

Cosmic FOMO praegune turukapitalisatsioon on $ 1.73K -- 24 tunnise kauplemismahuga. COSMIC ringlev varu on 158.76K, mille koguvaru on 1980050.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.52K.

Cosmic FOMO (COSMIC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cosmic FOMO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cosmic FOMO ja USD hinnamuutus $ -0.0000154380.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cosmic FOMO ja USD hinnamuutus $ -0.0005654094.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cosmic FOMO ja USD hinnamuutus $ -0.000109515868902241.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0000154380-0.14%
60 päeva$ -0.0005654094-5.20%
90 päeva$ -0.000109515868902241-0.99%

Mis on Cosmic FOMO (COSMIC)

In Cosmic FOMO, you control pilots you send on a space journey by filling their backpacks with assets. Enjoying a beautiful and unique game design, players assemble a virtual portfolio by making predictions about the growth of cryptocurrency quotes, which are streamed in real-time from Binance. Those players whose predictions turn out to be correct win the race. It is worth noting that no matter what the outcome of your race is, it is impossible to go negative — the base yield will still accrue, which is one of the main advantages of Cosmic FOMO. Cosmic FOMO employs an in-game token, COSMIC (BEP-20), which allows upgrading pilot stats and developing your personal NFT-avatar. Cosmic FOMO is a signature MarsDAO ecosystem creation — a group of companies which has already presented more than 20 successful Web3 products to the market. One of MarsDAO's main goals is to facilitate interaction with the fast-growing cryptocurrency market and understand Web3 technology and development. Cosmic FOMO aims to do just that — it's a great way to understand digital assets, including NFT and Web3 in general, learning the new realities of the world in an easy-to-play way without spending a fortune or risking your real assets. Cosmic FOMO currently has over 2,000 unique users, while the app's social media accounts have over 25,000 loyal followers.

Üksuse Cosmic FOMO (COSMIC) allikas

Ametlik veebisait

Cosmic FOMO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cosmic FOMO (COSMIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cosmic FOMO (COSMIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cosmic FOMO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cosmic FOMO hinna ennustust kohe!

Cosmic FOMO (COSMIC) tokenoomika

Cosmic FOMO (COSMIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COSMIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cosmic FOMO (COSMIC) kohta

Kui palju on Cosmic FOMO (COSMIC) tänapäeval väärt?
Reaalajas COSMIC hind USD on 0.01086724 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COSMIC/USD hind?
Praegune hind COSMIC/USD on $ 0.01086724. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cosmic FOMO turukapitalisatsioon?
COSMIC turukapitalisatsioon on $ 1.73K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COSMIC ringlev varu?
COSMIC ringlev varu on 158.76K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COSMIC (ATH) hind?
COSMIC saavutab ATH hinna summas 4.21 USD.
Mis oli kõigi aegade COSMIC madalaim (ATL) hind?
COSMIC nägi ATL hinda summas 0.01082237 USD.
Milline on COSMIC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COSMIC kauplemismaht on -- USD.
Kas COSMIC sel aastal kõrgemale ka suundub?
COSMIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COSMIC hinna ennustust.
