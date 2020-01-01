Cosmic Champs (COSG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cosmic Champs (COSG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cosmic Champs (COSG) teave Cosmic Gold (COSG) is the governance token for Cosmic Champs which is a 3D, P2E, real-time strategy game on the Algorand blockchain. Travel around the cosmic universe to battle friends — or enemies — in real-time and earn tokens and NFTs. COSG is also used as a secondary P2E token and can be staked to earn rewards. Ametlik veebisait: https://www.cosmicchamps.com/ Valge raamat: https://cosmicchamps.com/whitepaper Ostke COSG kohe!

Cosmic Champs (COSG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cosmic Champs (COSG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 133.44K $ 133.44K $ 133.44K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.12641 $ 0.12641 $ 0.12641 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00049421 $ 0.00049421 $ 0.00049421 Lisateave Cosmic Champs (COSG) hinna kohta

Cosmic Champs (COSG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cosmic Champs (COSG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COSG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COSG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COSG tokeni tokenoomikat, avastage COSG tokeni reaalajas hinda!

