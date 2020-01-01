Cortex (CX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cortex (CX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cortex (CX) teave Cortex is the protocol for decentralized on-chain agents. In the future AI agents will be the primary way to interact with blockchains and make up the majority of crypto activity. This will happen in two stages, first human directed agents and then autonomous agents with their own objective functions. Cortex is made up of two main parts: The Cortex Agent, our generalised trading agent: Allowing users to research coins, trade, and deploy to blockchains through a LLM interface Cortex Agent Platform: a platform that allows developers to permissionlessly deploy task-specific agents with on-chain capabilities. Ametlik veebisait: https://cortexprotocol.com/ Ostke CX kohe!

Cortex (CX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cortex (CX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 30.04M $ 30.04M $ 30.04M Koguvaru: $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B Ringlev varu: $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 40.87M $ 40.87M $ 40.87M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.085724 $ 0.085724 $ 0.085724 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01071927 $ 0.01071927 $ 0.01071927 Praegune hind: $ 0.02480005 $ 0.02480005 $ 0.02480005 Lisateave Cortex (CX) hinna kohta

Cortex (CX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cortex (CX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CX tokeni tokenoomikat, avastage CX tokeni reaalajas hinda!

CX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CX võiks suunduda? Meie CX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CX tokeni hinna ennustust kohe!

