Mis on Cortensor (COR)

Cortensor is a decentralized AI inference network that leverages distributed computation and open-source models to provide scalable, cost-effective processing for AI tasks and inference. The network is powered by community-driven miners who contribute computational resources and are incentivized for their work. By overcoming the limitations of centralized platforms, Cortensor ensures broad access to advanced AI tools and services while offering flexibility for both Web2 and Web3 integrations. This approach enables businesses and developers to utilize AI capabilities without the high costs associated with traditional, centralized AI providers.

Üksuse Cortensor (COR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Cortensor (COR) tokenoomika

Cortensor (COR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cortensor (COR) kohta Kui palju on Cortensor (COR) tänapäeval väärt? Reaalajas COR hind USD on 0.01324512 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune COR/USD hind? $ 0.01324512 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind COR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cortensor turukapitalisatsioon? COR turukapitalisatsioon on $ 6.70M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on COR ringlev varu? COR ringlev varu on 505.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim COR (ATH) hind? COR saavutab ATH hinna summas 0.02534804 USD . Mis oli kõigi aegade COR madalaim (ATL) hind? COR nägi ATL hinda summas 0.0012344 USD . Milline on COR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine COR kauplemismaht on -- USD . Kas COR sel aastal kõrgemale ka suundub? COR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

