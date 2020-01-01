Corporate Audit AI (AUDIT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Corporate Audit AI (AUDIT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Corporate Audit AI (AUDIT) teave analysts at hedge funds and asset managers earn six figures a year meticulously reviewing sec filings and earnings calls to inform investment decisions. we’re flipping that model with our multi-agent ai system, analyzing audio and text data to gauge sentiment, detect discrepancies, and benchmark companies. after each audit, our ai agents tweet insights, offering real-time updates. our ultimate goal? building an ai-powered etf that transforms investment intelligence and empowers smarter, data-driven portfolios. Ametlik veebisait: https://corporateauditai.com/ Ostke AUDIT kohe!

Corporate Audit AI (AUDIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Corporate Audit AI (AUDIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.92K $ 32.92K $ 32.92K Koguvaru: $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M Ringlev varu: $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.92K $ 32.92K $ 32.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03545965 $ 0.03545965 $ 0.03545965 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Corporate Audit AI (AUDIT) hinna kohta

Corporate Audit AI (AUDIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Corporate Audit AI (AUDIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AUDIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AUDIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AUDIT tokeni tokenoomikat, avastage AUDIT tokeni reaalajas hinda!

