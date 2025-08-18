Mis on CorionX (CORX)

CorionX is a modern blockchain platform that acts as a hub for digital assets, and is built to promote the adoption of cryptocurrency stablecoins, Decentralized Finance (DeFi), CBDCs, and other technologies that empower users and reduce reliance on legacy infrastructure. The CorionX (CORX) token is “gas” for the rapidly developing stablecoin and crypto infrastructure and is designed to help incentivize stablecoin and DeFi. adoption ♦️ CorionX is using partners bridges to provide interoperability, fast, secure & cheap transactions and scalability ♦️ CorionX will provide the next generation of mobile payments: This will power cheap, fast, and highly scalable transactions within the community using CorionX, Stablecoins and other ERC 20 tokens. ♦️ CorionX creates the one platform for education, rewards the collaboration of the community and leads the #MoneyInTheRightDirection Movement. ♦️ Staking without lockup: Holders of the CorionX utility token earn 2.5% quarterly, (10.38% APY) staking rewards without needing to lock up their assets. This is paid on the average CorionX balance held in the user’s ETH wallet, leaving them free to transact and benefit from the token’s utility without missing out on rewards. ♦️ Earning Yields in CeFi and DeFi: CorionX is looking to integrate Centralized Finance and Decentralized Finance solutions to provide easy to use access to mainstream users to earn yields and to extend CorionX utilites. ♦️ CorionX token has a wide range of use cases. It can be used for bounties and reward plans, membership fees, earning rewards, and a whole lot more. ♦️ CorionX token holders can earn discounts and benefits for holding and participating in the CorionX ecosystem.

Üksuse CorionX (CORX) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CorionX (CORX) kohta Kui palju on CorionX (CORX) tänapäeval väärt? Reaalajas CORX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CORX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CORX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CorionX turukapitalisatsioon? CORX turukapitalisatsioon on $ 6.18K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CORX ringlev varu? CORX ringlev varu on 95.44M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CORX (ATH) hind? CORX saavutab ATH hinna summas 0.03473611 USD . Mis oli kõigi aegade CORX madalaim (ATL) hind? CORX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CORX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CORX kauplemismaht on -- USD . Kas CORX sel aastal kõrgemale ka suundub? CORX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CORX hinna ennustust

