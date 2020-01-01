CorgiCoin (CORGI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CorgiCoin (CORGI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CorgiCoin (CORGI) teave $CORGI is the first dogecoin for everyone. Built from head to paw for democratic access, it is 100x cheaper to send than comparison ERC-20 pups. Ametlik veebisait: https://corgicoin.net/ Ostke CORGI kohe!

CorgiCoin (CORGI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CorgiCoin (CORGI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 209.80K $ 209.80K $ 209.80K Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 209.80K $ 209.80K $ 209.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00193225 $ 0.00193225 $ 0.00193225 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave CorgiCoin (CORGI) hinna kohta

CorgiCoin (CORGI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CorgiCoin (CORGI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CORGI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CORGI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CORGI tokeni tokenoomikat, avastage CORGI tokeni reaalajas hinda!

CORGI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CORGI võiks suunduda? Meie CORGI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CORGI tokeni hinna ennustust kohe!

