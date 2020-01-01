CorgiAI (CORGIAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CorgiAI (CORGIAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CorgiAI (CORGIAI) teave What is the project about? CorgiAI is a community driven AI project centered around the creation of a tight knitted community. In CorgiAI, we would like to combine the best of AI with web3 capabilities and allow users to explore the limitless potential of AI technology. What makes your project unique? We are the first project on Cronos Chain to build with AI technology. We have ambitious plans to launch various features with the aid of AI Image Generative Tool and Chatbots so that our users can try out these tools while having fun and earning yields on our platform. History of your project. Our project was officially launched in Jun 2023 along with the ICO of our native token via VVS Finance. We are currently incubated in Cronos Labs Accelerator Program. What’s next for your project? We are in preparation to launch several features to expand the utility of $CORGIAI and to allow users exploring AI image generation technology. What can your token be used for? Currently, it is equipped with staking capability. However, in a near feature, it will be used for a wide range of features on our platform such as redeeming credits for generating images with AI. Ametlik veebisait: https://corgiai.xyz/ Valge raamat: https://corgiai.xyz/CorgiAI_Whitepaper.pdf Ostke CORGIAI kohe!

CorgiAI (CORGIAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CorgiAI (CORGIAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 39.87M $ 39.87M $ 39.87M Koguvaru: $ 372.50B $ 372.50B $ 372.50B Ringlev varu: $ 343.53B $ 343.53B $ 343.53B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 43.24M $ 43.24M $ 43.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0042301 $ 0.0042301 $ 0.0042301 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00011607 $ 0.00011607 $ 0.00011607 Lisateave CorgiAI (CORGIAI) hinna kohta

CorgiAI (CORGIAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CorgiAI (CORGIAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CORGIAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CORGIAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CORGIAI tokeni tokenoomikat, avastage CORGIAI tokeni reaalajas hinda!

CORGIAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CORGIAI võiks suunduda? Meie CORGIAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CORGIAI tokeni hinna ennustust kohe!

