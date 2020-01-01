Coreto (COR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Coreto (COR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Coreto (COR) teave Coreto is a reputation-based research platform that bridges the interaction between projects, retail Investors, traders & much more, all based on a comprehensive trust & performance system. Essentially, it’s a platform that utilizes both blockchain technology and a unique Trust and Performance algorithm in order for users to rely on when it comes to determining the performance and trustworthiness of content creators. Coreto’s vision is to unite the blockchain communities. By using the cumulative opinion of experienced community members, people will have a better understanding of what and how blockchain projects are aiming to achieve, helping them make better-informed investment decisions. Ametlik veebisait: https://coreto.io Ostke COR kohe!

Coreto (COR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Coreto (COR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 26.97K $ 26.97K $ 26.97K Koguvaru: $ 462.27M $ 462.27M $ 462.27M Ringlev varu: $ 412.13M $ 412.13M $ 412.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.25K $ 30.25K $ 30.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.058883 $ 0.058883 $ 0.058883 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000316 $ 0.0000316 $ 0.0000316 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Coreto (COR) hinna kohta

Coreto (COR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Coreto (COR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COR tokeni tokenoomikat, avastage COR tokeni reaalajas hinda!

COR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu COR võiks suunduda? Meie COR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake COR tokeni hinna ennustust kohe!

