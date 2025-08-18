Rohkem infot COR

Coreto logo

Coreto hind (COR)

Loendis mitteolevad

1 COR/USD reaalajas hind:

--
----
-5.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Coreto (COR) reaalajas hinnagraafik
Coreto (COR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.058883
$ 0.058883$ 0.058883

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

-5.75%

+7.31%

+7.31%

Coreto (COR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul COR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CORkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.058883 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on COR muutunud +0.20% viimase tunni jooksul, -5.75% 24 tunni vältel +7.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Coreto (COR) – turuteave

$ 26.60K
$ 26.60K$ 26.60K

--
----

$ 29.83K
$ 29.83K$ 29.83K

412.13M
412.13M 412.13M

462,274,356.966
462,274,356.966 462,274,356.966

Coreto praegune turukapitalisatsioon on $ 26.60K -- 24 tunnise kauplemismahuga. COR ringlev varu on 412.13M, mille koguvaru on 462274356.966. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.83K.

Coreto (COR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Coreto ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Coreto ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Coreto ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Coreto ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.75%
30 päeva$ 0-61.44%
60 päeva$ 0-59.08%
90 päeva$ 0--

Mis on Coreto (COR)

Coreto is a reputation-based research platform that bridges the interaction between projects, retail Investors, traders & much more, all based on a comprehensive trust & performance system. Essentially, it’s a platform that utilizes both blockchain technology and a unique Trust and Performance algorithm in order for users to rely on when it comes to determining the performance and trustworthiness of content creators. Coreto’s vision is to unite the blockchain communities. By using the cumulative opinion of experienced community members, people will have a better understanding of what and how blockchain projects are aiming to achieve, helping them make better-informed investment decisions.

Coreto hinna ennustus (USD)

Kui palju on Coreto (COR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Coreto (COR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Coreto nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Coreto hinna ennustust kohe!

COR kohalike valuutade suhtes

Coreto (COR) tokenoomika

Coreto (COR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Coreto (COR) kohta

Kui palju on Coreto (COR) tänapäeval väärt?
Reaalajas COR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COR/USD hind?
Praegune hind COR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Coreto turukapitalisatsioon?
COR turukapitalisatsioon on $ 26.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COR ringlev varu?
COR ringlev varu on 412.13M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COR (ATH) hind?
COR saavutab ATH hinna summas 0.058883 USD.
Mis oli kõigi aegade COR madalaim (ATL) hind?
COR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on COR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COR kauplemismaht on -- USD.
Kas COR sel aastal kõrgemale ka suundub?
COR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.