CoreStarter (CSTR) teave CoreStarter is a cross-chain fundraising platform built on Solana with an NFT marketplace and high yield staking. Vision of CoreStarter is to support small investors and create true decentralization. CoreStarter intends to redefine the crowdfunding infrastructure by giving power to small investors. The narrative has always been empowering high yield investors and rewarding them hugely. This is common amongst a significant number of launchpads in the blockchain industry. It is not right, and these small investors are always at the disadvantage.CoreStarter has changed this by creating a model that rewards smaller investors a higher APY. This model is called the reverse algorithm. No more will investors with large holdings be given the highest APY. Long-term stakers alongside low token holders are rewarded for their loyalty. Low token holders have higher rewards to create a level playing ground for all investors. Ametlik veebisait: https://corestarter.com/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1GX2wn3waDvH6KKoFMBiqn39lfyYW7MrP/view Ostke CSTR kohe!

CoreStarter (CSTR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CoreStarter (CSTR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.87K $ 2.87K $ 2.87K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 45.40M $ 45.40M $ 45.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.33K $ 6.33K $ 6.33K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.761481 $ 0.761481 $ 0.761481 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave CoreStarter (CSTR) hinna kohta

CoreStarter (CSTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CoreStarter (CSTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CSTR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CSTR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CSTR tokeni tokenoomikat, avastage CSTR tokeni reaalajas hinda!

CSTR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CSTR võiks suunduda? Meie CSTR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CSTR tokeni hinna ennustust kohe!

