Mis on CoreStarter (CSTR)

CoreStarter is a cross-chain fundraising platform built on Solana with an NFT marketplace and high yield staking. Vision of CoreStarter is to support small investors and create true decentralization. CoreStarter intends to redefine the crowdfunding infrastructure by giving power to small investors. The narrative has always been empowering high yield investors and rewarding them hugely. This is common amongst a significant number of launchpads in the blockchain industry. It is not right, and these small investors are always at the disadvantage.CoreStarter has changed this by creating a model that rewards smaller investors a higher APY. This model is called the reverse algorithm. No more will investors with large holdings be given the highest APY. Long-term stakers alongside low token holders are rewarded for their loyalty. Low token holders have higher rewards to create a level playing ground for all investors.

Üksuse CoreStarter (CSTR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

CoreStarter (CSTR) tokenoomika

CoreStarter (CSTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CSTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CoreStarter (CSTR) kohta Kui palju on CoreStarter (CSTR) tänapäeval väärt? Reaalajas CSTR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CSTR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CSTR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CoreStarter turukapitalisatsioon? CSTR turukapitalisatsioon on $ 2.87K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CSTR ringlev varu? CSTR ringlev varu on 45.40M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CSTR (ATH) hind? CSTR saavutab ATH hinna summas 0.761481 USD . Mis oli kõigi aegade CSTR madalaim (ATL) hind? CSTR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CSTR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CSTR kauplemismaht on -- USD . Kas CSTR sel aastal kõrgemale ka suundub? CSTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CSTR hinna ennustust

