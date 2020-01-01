Core Blockchain (XCB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Core Blockchain (XCB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Core Blockchain (XCB) teave Core Blockchain is a Layer-1 PoW Blockchain that provides decentralized, secure, and scalable real-world solutions that impact not only the blockchain's end users but also the real-world environment around them. Core Blockchain’s innovative RWA-centric approach and DePIN solutions connect blockchain and decentralized technology with real assets, people, and infrastructures with the goal of regaining autonomy for users and rebuilding outdated systems. Ametlik veebisait: https://coreblockchain.net/ Ostke XCB kohe!

Core Blockchain (XCB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Core Blockchain (XCB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Koguvaru: $ 374.29M $ 374.29M $ 374.29M Ringlev varu: $ 75.30M $ 75.30M $ 75.30M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.59M $ 10.59M $ 10.59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.146314 $ 0.146314 $ 0.146314 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02684857 $ 0.02684857 $ 0.02684857 Praegune hind: $ 0.02830351 $ 0.02830351 $ 0.02830351 Lisateave Core Blockchain (XCB) hinna kohta

Core Blockchain (XCB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Core Blockchain (XCB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XCB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XCB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XCB tokeni tokenoomikat, avastage XCB tokeni reaalajas hinda!

XCB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XCB võiks suunduda? Meie XCB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XCB tokeni hinna ennustust kohe!

