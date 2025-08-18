Mis on Core Blockchain (XCB)

Core Blockchain is a Layer-1 PoW Blockchain that provides decentralized, secure, and scalable real-world solutions that impact not only the blockchain's end users but also the real-world environment around them. Core Blockchain’s innovative RWA-centric approach and DePIN solutions connect blockchain and decentralized technology with real assets, people, and infrastructures with the goal of regaining autonomy for users and rebuilding outdated systems.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Core Blockchain (XCB) allikas Ametlik veebisait

Core Blockchain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Core Blockchain (XCB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Core Blockchain (XCB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Core Blockchain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Core Blockchain hinna ennustust kohe!

XCB kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Core Blockchain (XCB) tokenoomika

Core Blockchain (XCB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XCB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Core Blockchain (XCB) kohta Kui palju on Core Blockchain (XCB) tänapäeval väärt? Reaalajas XCB hind USD on 0.02830219 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XCB/USD hind? $ 0.02830219 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XCB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Core Blockchain turukapitalisatsioon? XCB turukapitalisatsioon on $ 2.13M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XCB ringlev varu? XCB ringlev varu on 75.16M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XCB (ATH) hind? XCB saavutab ATH hinna summas 0.146314 USD . Mis oli kõigi aegade XCB madalaim (ATL) hind? XCB nägi ATL hinda summas 0.02684857 USD . Milline on XCB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XCB kauplemismaht on -- USD . Kas XCB sel aastal kõrgemale ka suundub? XCB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XCB hinna ennustust

Core Blockchain (XCB) Olulised valdkonna uudised