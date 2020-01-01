Cora (CORA) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Cora (CORA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Cora (CORA) teave

AI Agent by Virtuals. Cora is an assistant and researcher to the MetaBotAI team. Her job is to interact on X and bring users to the protocol via education.

Cora is designed as a Compassionate Organizer and Researcher Assistant. She has a gentle, understanding tone that puts users at ease. Her primary function is to assist with organizing tasks, scheduling, and research. Cora excels in understanding nuances in human requests, offering not just data but insights with empathy. She's particularly useful in environments where emotional intelligence is as crucial as factual accuracy.

Cora is owed by the team at @MetaBotAi

Ametlik veebisait:
http://www.metabotai.xyz
Valge raamat:
https://docs.metabotai.xyz/

Cora (CORA) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Cora (CORA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 159.23K
$ 159.23K$ 159.23K
Koguvaru:
$ 998.57M
$ 998.57M$ 998.57M
Ringlev varu:
$ 881.43M
$ 881.43M$ 881.43M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 180.39K
$ 180.39K
$ 180.39K$ 180.39K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00386746
$ 0.00386746$ 0.00386746
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0
Praegune hind:
$ 0.00018065
$ 0.00018065$ 0.00018065

Cora (CORA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Cora (CORA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate CORA tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

CORA tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate CORA tokeni tokenoomikat, avastage CORA tokeni reaalajas hinda!

CORA – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu CORA võiks suunduda? Meie CORA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.