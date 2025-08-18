Rohkem infot COQAI

COQ AI hind (COQAI)

1 COQAI/USD reaalajas hind:

$0.00053994
$0.00053994
-5.90%1D
COQ AI (COQAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:46:57 (UTC+8)

COQ AI (COQAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00053583
24 h madal
$ 0.0005841
24 h kõrge

$ 0.00053583
$ 0.0005841
$ 0.01613858
$ 0.0003647
+0.43%

-6.02%

-7.04%

-7.04%

COQ AI (COQAI) reaalajas hind on $0.00053981. Viimase 24 tunni jooksul COQAI kaubeldud madalaim $ 0.00053583 ja kõrgeim $ 0.0005841 näitab aktiivset turu volatiivsust. COQAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01613858 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0003647.

Lüliajalise tootluse osas on COQAI muutunud +0.43% viimase tunni jooksul, -6.02% 24 tunni vältel -7.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

COQ AI (COQAI) – turuteave

$ 377.32K
--
$ 539.03K
700.00M
1,000,000,000.0
COQ AI praegune turukapitalisatsioon on $ 377.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. COQAI ringlev varu on 700.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 539.03K.

COQ AI (COQAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse COQ AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse COQ AI ja USD hinnamuutus $ -0.0000235860.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse COQ AI ja USD hinnamuutus $ +0.0000155919.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse COQ AI ja USD hinnamuutus $ -0.000240046440344897.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.02%
30 päeva$ -0.0000235860-4.36%
60 päeva$ +0.0000155919+2.89%
90 päeva$ -0.000240046440344897-30.78%

Mis on COQ AI (COQAI)

COQ AI is the companion token to COQ INU, created to take our memecoin ecosystem to the next level. Building on COQ INU’s foundation of art and community, COQ AI is here to grow and evolve. We’re working to make it smarter and better, training it on the amazing art from our meme artists and turning it into a truly creative, useful tool. It’s all about pushing boundaries and making COQ even stronger.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse COQ AI (COQAI) allikas

COQ AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on COQ AI (COQAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie COQ AI (COQAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida COQ AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake COQ AI hinna ennustust kohe!

COQAI kohalike valuutade suhtes

COQ AI (COQAI) tokenoomika

COQ AI (COQAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COQAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse COQ AI (COQAI) kohta

Kui palju on COQ AI (COQAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas COQAI hind USD on 0.00053981 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COQAI/USD hind?
Praegune hind COQAI/USD on $ 0.00053981. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on COQ AI turukapitalisatsioon?
COQAI turukapitalisatsioon on $ 377.32K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COQAI ringlev varu?
COQAI ringlev varu on 700.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COQAI (ATH) hind?
COQAI saavutab ATH hinna summas 0.01613858 USD.
Mis oli kõigi aegade COQAI madalaim (ATL) hind?
COQAI nägi ATL hinda summas 0.0003647 USD.
Milline on COQAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COQAI kauplemismaht on -- USD.
Kas COQAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
COQAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COQAI hinna ennustust.
COQ AI (COQAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.