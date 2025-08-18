COQ AI hind (COQAI)
+0.43%
-6.02%
-7.04%
-7.04%
COQ AI (COQAI) reaalajas hind on $0.00053981. Viimase 24 tunni jooksul COQAI kaubeldud madalaim $ 0.00053583 ja kõrgeim $ 0.0005841 näitab aktiivset turu volatiivsust. COQAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01613858 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0003647.
Lüliajalise tootluse osas on COQAI muutunud +0.43% viimase tunni jooksul, -6.02% 24 tunni vältel -7.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
COQ AI praegune turukapitalisatsioon on $ 377.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. COQAI ringlev varu on 700.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 539.03K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse COQ AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse COQ AI ja USD hinnamuutus $ -0.0000235860.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse COQ AI ja USD hinnamuutus $ +0.0000155919.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse COQ AI ja USD hinnamuutus $ -0.000240046440344897.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-6.02%
|30 päeva
|$ -0.0000235860
|-4.36%
|60 päeva
|$ +0.0000155919
|+2.89%
|90 päeva
|$ -0.000240046440344897
|-30.78%
COQ AI is the companion token to COQ INU, created to take our memecoin ecosystem to the next level. Building on COQ INU’s foundation of art and community, COQ AI is here to grow and evolve. We’re working to make it smarter and better, training it on the amazing art from our meme artists and turning it into a truly creative, useful tool. It’s all about pushing boundaries and making COQ even stronger.
COQ AI (COQAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COQAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
