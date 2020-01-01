CoolCoin (COOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CoolCoin (COOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CoolCoin (COOL) teave Deep within the radioactive core of planet Wallstreet Wasteland… a mysterious and powerful force was born - The Cool Coin. This extraordinary gold coin, forged from the essence of an ancient supernova, holds the key to the very fabric of Coolman’s Universe. For eons, civilizations have whispered tales of Cool Coin’s unimaginable power and the destiny of those who seek to harness it… Ametlik veebisait: https://www.coolcoin.wtf/ Ostke COOL kohe!

CoolCoin (COOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CoolCoin (COOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 42.62K $ 42.62K $ 42.62K Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 42.62K $ 42.62K $ 42.62K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02560435 $ 0.02560435 $ 0.02560435 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave CoolCoin (COOL) hinna kohta

CoolCoin (COOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CoolCoin (COOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COOL tokeni tokenoomikat, avastage COOL tokeni reaalajas hinda!

COOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu COOL võiks suunduda? Meie COOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake COOL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!