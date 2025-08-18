Mis on CoolCoin (COOL)

Deep within the radioactive core of planet Wallstreet Wasteland… a mysterious and powerful force was born - The Cool Coin. This extraordinary gold coin, forged from the essence of an ancient supernova, holds the key to the very fabric of Coolman’s Universe. For eons, civilizations have whispered tales of Cool Coin’s unimaginable power and the destiny of those who seek to harness it…

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CoolCoin (COOL) allikas Ametlik veebisait

CoolCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on CoolCoin (COOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CoolCoin (COOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CoolCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CoolCoin hinna ennustust kohe!

COOL kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

CoolCoin (COOL) tokenoomika

CoolCoin (COOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CoolCoin (COOL) kohta Kui palju on CoolCoin (COOL) tänapäeval väärt? Reaalajas COOL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune COOL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind COOL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CoolCoin turukapitalisatsioon? COOL turukapitalisatsioon on $ 42.62K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on COOL ringlev varu? COOL ringlev varu on 1000.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim COOL (ATH) hind? COOL saavutab ATH hinna summas 0.02560435 USD . Mis oli kõigi aegade COOL madalaim (ATL) hind? COOL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on COOL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine COOL kauplemismaht on -- USD . Kas COOL sel aastal kõrgemale ka suundub? COOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COOL hinna ennustust

CoolCoin (COOL) Olulised valdkonna uudised