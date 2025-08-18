Rohkem infot CONWAI

Conwai hind (CONWAI)

1 CONWAI/USD reaalajas hind:

$0.00185412
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Conwai (CONWAI) reaalajas hinnagraafik
Conwai (CONWAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.00497817
$ 0.00141535
--

--

-0.32%

-0.32%

Conwai (CONWAI) reaalajas hind on $0.00185412. Viimase 24 tunni jooksul CONWAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CONWAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00497817 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00141535.

Lüliajalise tootluse osas on CONWAI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -0.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Conwai (CONWAI) – turuteave

$ 5.19M
--
$ 18.54M
2.80B
10,000,000,000.0
Conwai praegune turukapitalisatsioon on $ 5.19M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CONWAI ringlev varu on 2.80B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.54M.

Conwai (CONWAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Conwai ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Conwai ja USD hinnamuutus $ +0.0004248693.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Conwai ja USD hinnamuutus $ -0.0005973657.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Conwai ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0004248693+22.91%
60 päeva$ -0.0005973657-32.21%
90 päeva$ 0--

Mis on Conwai (CONWAI)

One chain covering the full Artificial Intelligence lifecycle, from data collection, labeling, and preprocessing to model training, evaluation, fine-tuning, inference, RAG, and RLHF. The Conwai Mainnet is set to become the premier choice for generative AI builders and creators, offering an unparalleled platform that emphasizes speed, affordability, and user freedom. Designed with cutting-edge technology, Conwai Mainnet provides the ideal environment for innovators to bring their AI-driven visions to life.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Conwai (CONWAI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Conwai hinna ennustus (USD)

Kui palju on Conwai (CONWAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Conwai (CONWAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Conwai nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Conwai hinna ennustust kohe!

CONWAI kohalike valuutade suhtes

Conwai (CONWAI) tokenoomika

Conwai (CONWAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CONWAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Conwai (CONWAI) kohta

Kui palju on Conwai (CONWAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas CONWAI hind USD on 0.00185412 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CONWAI/USD hind?
Praegune hind CONWAI/USD on $ 0.00185412. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Conwai turukapitalisatsioon?
CONWAI turukapitalisatsioon on $ 5.19M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CONWAI ringlev varu?
CONWAI ringlev varu on 2.80B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CONWAI (ATH) hind?
CONWAI saavutab ATH hinna summas 0.00497817 USD.
Mis oli kõigi aegade CONWAI madalaim (ATL) hind?
CONWAI nägi ATL hinda summas 0.00141535 USD.
Milline on CONWAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CONWAI kauplemismaht on -- USD.
Kas CONWAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
CONWAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CONWAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:13:10 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.