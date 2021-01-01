Convertible JPY Token (CJPY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Convertible JPY Token (CJPY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Convertible JPY Token (CJPY) teave What is the project about? CJPY represents a collateral debt position issued on Yamato Protocol, a decentralized and non-custodial platform on Ethereum developed by DeFiGeek Community Japan. CJPY serves as an ETH overcollateralized stablecoin designed to maintain a peg to the Japanese Yen. In the future, the Yamato protocol will expand to encompass various tokens as collateral, and a diverse range of fiat stablecoins will be introduced, initially including USD and EUR pegs. What makes your project unique? Yamato Protocol distinguishes itself through 5 attributes as a decentralized and non-custodial crypto overcollateralized stablecoin: High Collateral Factor: The protocol permits a minimum health rate of 130%, ensuring efficient use of collateral. Absence of Accrued Interest: Users are subject solely to a one-time issuance fee upon generating CJPY. Non-Forced Liquidation: No penalty for liquidation. Debt positions with health rates below 130% can be redeemed by any users via CJPY acquired from the market. Redemption by protocol: Accrued CJPY fees on protocol can be used to redeem debt position under threshold. Subrogation Mechanism: The protocol employs the accumulated CJPY fees to subrogate debt positions falling below the 100% health rate threshold. History of your project. January 2021: The DeFiGeek Community Japan embarked on the development of Yamato Protocol, a decentralized and non-custodial crypto overcollateralized stablecoin pegged to JPY. The community has functioned with an inclusive approach, welcoming all developers and contributors who are eager to take part in the enhancement of DeFi applications and tools that drive the advancement of Web3 technology. Milestones of Yamato Protocol: November 2021: The alpha testing phase commenced on the Rinkeby testnet. January 2022: The beta testing phase debuted on the Rinkeby testnet. May 2022: The second beta testing phase transpired on the Rinkeby testnet. June 2023: Successful completion of the initial audit. July 2023: Launch of version 1 on the Ethereum mainnet. What’s next for your project? At present, Yamato Protocol stands at version 1.0 without a utility token. Anticipated milestones include: Version 1.5 (2023): Introduction of the DAO utility token and the implementation of ve(vote-escrowed) governance. Version 2.0 (Late 2023): Enabling issuance of additional stablecoins like CEUR (convertible EUR) and CUSD (convertible USD). What can your token be used for? CJPY represents a decentralized JPY-pegged token on the Ethereum blockchain, offering versatility to users and other protocols. Its anticipated adoption spans various DeFi Dapps, encompassing DEX and lending protocols. Given its decentralized and non-custodial nature, CJPY holds the potential for widespread adoption as a payment medium within the Japanese crypto business ecosystem. Ametlik veebisait: https://app.yamato.fi/ Ostke CJPY kohe!

Convertible JPY Token (CJPY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Convertible JPY Token (CJPY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Koguvaru: $ 212.62M $ 212.62M $ 212.62M Ringlev varu: $ 212.62M $ 212.62M $ 212.62M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00736362 $ 0.00736362 $ 0.00736362 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00460559 $ 0.00460559 $ 0.00460559 Praegune hind: $ 0.00624553 $ 0.00624553 $ 0.00624553 Lisateave Convertible JPY Token (CJPY) hinna kohta

Convertible JPY Token (CJPY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Convertible JPY Token (CJPY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CJPY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CJPY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CJPY tokeni tokenoomikat, avastage CJPY tokeni reaalajas hinda!

CJPY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CJPY võiks suunduda? Meie CJPY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

